شاب يقتحم منزل بسيارته ويقتل سيدتين أثناء نومهما

باريس (صدى):
داهم شاب فرنسي في التاسعة عشرة من العمر منزل مأهول بالسكان بسيارته ، مما أسفر عن مقتله سيدتين أثناء نومها.
تفصيلا، فقد الشاب في حالة سكر السيطرة على سيارته بإقليم جيروند الفرنسي، فارتطمت المركبة بالرصيف قبل أن تدهم منزلا مأهولا بالسكان، وتصل إلى غرفة تنام فيها امرأتان لتقضي على حياتهما.
وكانت الضحيتان، البالغتان من العمر 48 و46عاما، تغطان في نوم عميق داخل غرفة النوم، عندما ارتطمت السيارة مباشرة بسريريهما، بحسب موقع فرانس بلو جيروند الفرنسي.
وتوفيت المرأتان على الفور، بينما كانت ابنة إحداهما البالغة 11 عاما تنام في غرفة مجاورة، وقد تسبب لها الحادث بإصابات طفيفة، لكنها ما تزال تحت وقع الصدمة.