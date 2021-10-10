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شاب يقتحم منزل بسيارته ويقتل سيدتين أثناء نومهما

منذ 59 دقيقة
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شاب يقتحم منزل بسيارته ويقتل سيدتين أثناء نومهما

باريس (صدى):
داهم شاب فرنسي في التاسعة عشرة من العمر منزل مأهول بالسكان بسيارته ، مما أسفر عن مقتله سيدتين أثناء نومها.

تفصيلا، فقد الشاب في حالة سكر السيطرة على سيارته بإقليم جيروند الفرنسي، فارتطمت المركبة بالرصيف قبل أن تدهم منزلا مأهولا بالسكان، وتصل إلى غرفة تنام فيها امرأتان لتقضي على حياتهما.

وكانت الضحيتان، البالغتان من العمر 48 و46عاما، تغطان في نوم عميق داخل غرفة النوم، عندما ارتطمت السيارة مباشرة بسريريهما، بحسب موقع فرانس بلو جيروند الفرنسي.

وتوفيت المرأتان على الفور، بينما كانت ابنة إحداهما البالغة 11 عاما تنام في غرفة مجاورة، وقد تسبب لها الحادث بإصابات طفيفة، لكنها ما تزال تحت وقع الصدمة.

فرنسا
وفاة
اقتحام منزل
إقليم جيروند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135958
منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
الله يكفينا شر السرعة والمتسرعين، في كل مكان وزمان وحين..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات قيمه ومهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يومهم وهذا سببه ..

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