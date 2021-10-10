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لحظة وفاة عاملان بعد سقوط مروع

منذ ساعة
652
2

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14558
منذ 49 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135958
منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
الله يكفينا شر السرعة والمتسرعين، في كل مكان وزمان وحين..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات قيمه ومهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يومهم وهذا سببه ..

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