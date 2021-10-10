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لحظة وفاة عاملان بعد سقوط مروع
منذ ساعة
652
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14558
منذ 49 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135958
منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
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