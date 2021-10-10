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الخلط بين الأطعمة يؤدي إلى عواقب خطيرة

منذ ساعة
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الخلط بين الأطعمة يؤدي إلى عواقب خطيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت يلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية المعروفة، إن الخلط بين الأطعمة التقليدية والمعتادة، يمكن أن يتسبب في إزعاج لجسم الإنسان، لافتة إلى أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

وأوضحت أخصائية التغذية، أنه قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارا لعملية الهضم، ولكن مع ذلك، يشعر الكثير من الناس بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها.

وأشارت إلى أن لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المكرونة، وهناك سبب لذلك: يتم هضم اللحوم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء، ولدى البعض، هناك عدم توافق بين الطماطم والخيار، لذلك لا يجوز لهم الإفراط في تناول سلطة الطماطم مع الخيار، رغم أن الآخرين يأكلونها، ويشعرون بالارتياح، كما نصحت بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيميائي لهذين المنتجين.

 

أطعمة
أخصائية تغذية
نظام غذائي
عواقب خطيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135958
منذ 33 دقيقة
معلومات قيمه ومهمه ..

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واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
الله يكفينا شر السرعة والمتسرعين، في كل مكان وزمان وحين..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات قيمه ومهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يومهم وهذا سببه ..

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