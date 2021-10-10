جزيرة تشرق فيها الشمس اليوم ولن تغرب إلى 5 أشهر

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن جزيرة تشرق فيها الشمس اليوم الأحد ولن تغرب إلى 5 أشهر.
وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام القادم 2022 أي بعد 143 يوماً، وذلك في شمال جزيرة قرينلاند.
وتقع قرينلاند شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا ما بين المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وتتألف المنطقة من جزيرة قرينلاند - أكبر جزيرة في العالم - وأكثر من مائة جزيرة صغيرة أخرى، كما أن ليس لها حدود برية وتتوفر على 44,087 كم من الساحل. يتواجد السكان في المستوطنات الصغيرة على طول المناطق الساحلية، وبها ثاني أكبر لوح جليدي في العالم.