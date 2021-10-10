نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جزيرة تشرق فيها الشمس اليوم ولن تغرب إلى 5 أشهر

منذ ساعة
1832
1
جزيرة تشرق فيها الشمس اليوم ولن تغرب إلى 5 أشهر

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن جزيرة تشرق فيها الشمس اليوم الأحد ولن تغرب إلى 5 أشهر.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه ‏اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام القادم 2022 أي بعد 143 يوماً، وذلك في شمال جزيرة قرينلاند.

وتقع قرينلاند شمال شرق كندا وشمال غرب أيسلندا ما بين المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وتتألف المنطقة من جزيرة قرينلاند - أكبر جزيرة في العالم - وأكثر من مائة جزيرة صغيرة أخرى، كما أن ليس لها حدود برية وتتوفر على 44,087 كم من الساحل. يتواجد السكان في المستوطنات الصغيرة على طول المناطق الساحلية، وبها ثاني أكبر لوح جليدي في العالم.

كندا
الطقس
أيسلندا
الشمس
عبدالله المسند
جزيرة قرينلاند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135958
منذ 58 دقيقة
سبحان الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية، بئس الأجير والمستأجر..
واضح ***وصريح
الله يكفينا شر السرعة والمتسرعين، في كل مكان وزمان وحين..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات قيمه ومهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يومهم وهذا سببه ..

أخر الأخبار

الاتحاد الآسيوي: ننتظر قراراً بشأن مواجهتي النصر والهلال
الاتحاد الآسيوي: ننتظر قراراً بشأن مواجهتي النصر والهلال
منذ 4 دقائق 1227
لبوه تعض شاب حاول الإقتراب منها
لبوه تعض شاب حاول الإقتراب منها
منذ 9 دقائق 323
مسن يؤدب شاب تهجم عليه
مسن يؤدب شاب تهجم عليه
منذ 13 دقيقة 322
هذا اللى صدق مقرود
هذا اللى صدق مقرود
منذ 19 دقيقة 325
الاستثمار الأجنبي في ‎المملكة يقفز إلى 1600% خلال الربع الثاني من 2021
الاستثمار الأجنبي في ‎المملكة يقفز إلى 1600% خلال الربع الثاني من 2021
منذ 34 دقيقة 1457
إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى الثغر بجدة
إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى الثغر بجدة
منذ 39 دقيقة 1535
الموارد البشرية تودع معاشات ربيع الأول للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية تودع معاشات ربيع الأول للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
منذ 44 دقيقة 1482
بالفيديو.. طالبة تشارك بمسابقة فيرست غلوبال العالمية
بالفيديو.. طالبة تشارك بمسابقة فيرست غلوبال العالمية
منذ 48 دقيقة 1559
وفاة 19 شخص إثر سقوط طائرة في روسيا
وفاة 19 شخص إثر سقوط طائرة في روسيا
منذ 54 دقيقة 1576
شاب يقتحم منزل بسيارته ويقتل سيدتين أثناء نومهما
شاب يقتحم منزل بسيارته ويقتل سيدتين أثناء نومهما
منذ 59 دقيقة 672