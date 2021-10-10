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بالفيديو.. الرسام فهد الربيق يروي قصة بيعه لوحة إلى الملك سلمان

منذ ساعة
1695
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بالفيديو.. الرسام فهد الربيق يروي قصة بيعه لوحة إلى الملك سلمان

علي القحطاني (صدى):
كشف الفنان التشكيلي فهد الربيق، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، اشترى منه لوحة بمبلغ لم يكن يحلم به وقتها.

وقال الربيق في لقاء مع قناة السعودية مساء اليوم السبت، إنه باع للملك لوحة للملك الموحد عبدالعزيز آل سعود قبل نحو 45 عاما.

وأضاف الربيق، أن أكبر فنان في ذات الوقت كان يبيع لوحته مقابل 3- 4 آلاف ريال، حيث أنه قال وقتها أنه لم يكن ينوي بيعها، لكن قيمتها 15 ألف ريال.

وتابع أن الملك سلمان اشتراها بهذا المبلغ، حيث كان يمكنه وقتها شراء أكبر قطعتي أرض في حي شمال العاصمة الرياض.

وأكد أنه بعد أن باع لوحاته أصبحت عائلته تحترمه وتقدر موهبته.

رسام
الملك سلمان
فد الربيق
الملك الموحد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135944
منذ 43 دقيقة
باالتوفيق ..

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أحدث التعليقات

4everx2
افضل حل لمواجهة هذا المرض المخيف هو بأكل المغذيات المفيدة التي من شأنها تغذية الدماغ وجعله قوي والتمارين الرياضية ، اعاذنا الله وياكم من...
فهد العتيبي
عندي حمار مثلك يصلح لك ابي اجيبه لك واخذ راحتك ووخله يركبك ... الله يكرم الحمار عنك
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل التأديب ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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