فيديو..ضرب واعتداء أمام منزل رئيس مصارف لبنان

بيروت (صدى):
شهد محيط منزل رئيس جمعية "مصارف لبنان" سليم صفير، في منطقة سن الفيل، تجمهر عشرات المتظاهرين.
ووثق مقطع فيديو، تواجد مرافقي صفير، والقوى الأمنية من جهة، ومتظاهرين من جهة أخرى، حيث نفذوا اعتصاما أمام منزله للمطالبة بالإفراج عن إيداعاتهم في المصارف.
وأفادت مصادر أن المعتصمين تعرضوا للضرب بالعصي من قبل عناصر أمنية ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
الجدير بالذكر أن اللبنانيين يعيشون في ظلام دامس بعدما انفصلت شبكة الكهرباء، السبت، بشكل كامل، حيث دخلت البلاد في العتمة خاصةً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.
ومع تفاقم أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عادت الاحتجاجات للشارع في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة وهبوط الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار.
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