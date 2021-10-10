شمس البارودي تعود للأضواء

القاهرة (صدى):
كشف الفنان المصري، عمر حسن يوسف، نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن عودة والدته للأضواء، بعد غياب دام 38 عاما.
وأوضح عمر حسن يوسف، أنه يستعد لتنفيذ برنامج وثائقي عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، ليسجل بذلك الفيلم عودة شمس البارودي للأضواء بعد غياب سنوات طويلة.
ولفت نجل حسن يوسف، إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج.
يذكر أن أنباء ترددت حول عودة شمس البارودي للتمثيل، الأمر الذي نفته الفنانة تماما إذ أكدت حينها أنها لن تعود للفن مرة أخرى، موضحة أن ابنها عمر فقط هو من يعمل بالفن.