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شمس البارودي تعود للأضواء

منذ ساعة
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شمس البارودي تعود للأضواء

القاهرة (صدى):
كشف الفنان المصري، عمر حسن يوسف، نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن عودة والدته للأضواء، بعد غياب دام 38 عاما.

وأوضح عمر حسن يوسف، أنه يستعد لتنفيذ برنامج وثائقي عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، ليسجل بذلك الفيلم عودة شمس البارودي للأضواء بعد غياب سنوات طويلة.

ولفت نجل حسن يوسف، إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج.

يذكر أن أنباء ترددت حول عودة شمس البارودي للتمثيل، الأمر الذي نفته الفنانة تماما إذ أكدت حينها أنها لن تعود للفن مرة أخرى، موضحة أن ابنها عمر فقط هو من يعمل بالفن.

مصر
حسن يوسف
فن
شمس البارودي
عمر يوسف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135923
منذ 25 دقيقة
احدهما كذاب ،،،

.. وعلى قولى القايل // شمس تطلع ( يصدق ولدها ) ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو بس هاالسلعه هي اللي مبالغ في سعرهاا ......؟؟ .. كل شي مبالغ في سعره حتى الكهربا والمحروقات ، اللتي لا بد منها ،...
ابو محمد 😎 ✍️
مرمطووووه ومرمروووووه ..
ط 🍹🍹🍹
اكثر وحدة سوت سمكرة وبويا وتنفيخ وتنفيس ورفع وخفض هي المغربية دنيا الفقمة آسف بطمه ...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
يعني ماهو ارهابي ، شك في قدراته العقليه ..... امركم عحيب ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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