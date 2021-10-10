الراشد: الحروب قسمت اليمن لـ 7 دول لا تتمتع أي منها بالقوة

نايف السالم (صدى):
رأى الكاتب عبد الرحمن الراشد، أن الحروب المستمرة في اليمن، تسببت في انقسامه إلى 7 دول ضعيفة، لا تتمتع أيا منها بالقوة.
واستشهد الراشد برأي الكاتب "غريغوري جونسون"، والذي قال خلاله: "بعد سبع سنوات من الحرب اليمن قد ينتهي إلى سبع دول يمنية، لم يعد اليمن الموحد قائمًا، الرئيس هادي في المنفى، الحوثيون في صنعاء، وعدن تحت الانفصالي".
وقال الراشد: "نتيجة المبارزة بين البنكين المركزيين صار سعر $ 600 ريال في صنعاء و 1100 ريال في عدن. قبل الحرب كان سعر الصرف في كل البلاد 250 ريالًا للدولار".
وتابع: "الحرب في اليمن 3 حروب متداخلة: حرب بقيادة الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وحرب إقليمية بقيادة السعودية ضد وكيل إيران، وحرب محلية".
وأضاف: "قسمت الحروب الثلاث اليمن إلى سبعة اجزاء تسيطر عليها مجاميع مسلحة، لا تتمتع أي منها بالقوة الكافية لحكم البقية، لكن جميعهم لديه القوة لافساد أي صفقة، والواقع أكثر فوضوية بوجود الجماعات المسلحة، أمام الجهات الفاعلة قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والملاحة في البحر الأحمر، والأزمة الإنسانية".