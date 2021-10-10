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الراشد: الحروب قسمت اليمن لـ 7 دول لا تتمتع أي منها بالقوة

منذ ساعة
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الراشد: الحروب قسمت اليمن لـ 7 دول لا تتمتع أي منها بالقوة

نايف السالم (صدى):
رأى الكاتب عبد الرحمن الراشد، أن الحروب المستمرة في اليمن، تسببت في انقسامه إلى 7 دول ضعيفة، لا تتمتع أيا منها بالقوة.

واستشهد الراشد برأي الكاتب "غريغوري جونسون"، والذي قال خلاله: "بعد سبع سنوات من الحرب اليمن قد ينتهي إلى سبع دول يمنية، لم يعد اليمن الموحد قائمًا، الرئيس هادي في المنفى، الحوثيون في صنعاء، وعدن تحت الانفصالي".

وقال الراشد: "نتيجة المبارزة بين البنكين المركزيين صار سعر $ 600 ريال في صنعاء و 1100 ريال في عدن. قبل الحرب كان سعر الصرف في كل البلاد 250 ريالًا للدولار".

وتابع: "الحرب في اليمن 3 حروب متداخلة: حرب بقيادة الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وحرب إقليمية بقيادة السعودية ضد وكيل إيران، وحرب محلية".

وأضاف: "قسمت الحروب الثلاث اليمن إلى سبعة اجزاء تسيطر عليها مجاميع مسلحة، لا تتمتع أي منها بالقوة الكافية لحكم البقية، لكن جميعهم لديه القوة لافساد أي صفقة، والواقع أكثر فوضوية بوجود الجماعات المسلحة، أمام الجهات الفاعلة قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والملاحة في البحر الأحمر، والأزمة الإنسانية".

صنعاء
اليمن
الحوثيون
الارهاب
عبد الرحمن الراشد
غريغوري جونسون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18111
منذ 57 دقيقة
أسأل أي يمني عادي في أي بلد عربي يقول لك نحن محبطون لاجئون منحوسين قليلي حظ مدبرين غير مقبلين على الحياة مشردين مقهورين غير سعداء ليس لنا كلمة ولا عندنا قدرة .. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو بس هاالسلعه هي اللي مبالغ في سعرهاا ......؟؟ .. كل شي مبالغ في سعره حتى الكهربا والمحروقات ، اللتي لا بد منها ،...
ابو محمد 😎 ✍️
مرمطووووه ومرمروووووه ..
ط 🍹🍹🍹
اكثر وحدة سوت سمكرة وبويا وتنفيخ وتنفيس ورفع وخفض هي المغربية دنيا الفقمة آسف بطمه ...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
يعني ماهو ارهابي ، شك في قدراته العقليه ..... امركم عحيب ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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