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خالد الشنيف : متى ما عاد عمر السومة للتسجيل سيعود الأهلي ليتنفس
منذ 8 ساعات
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التعليقات
ابوعبدالله الحمود
عدد التعليقات : 140
منذ 55 دقيقة
خالد الشنيف يتكلم ويحلل المباراة اكثر من الضيوف هههههه
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أحدث التعليقات
ابوغلا
ياليت الموقع والحي وينه فيه المطعم
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
زاير الشمالي
صلاة العشق!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
فعلاً مقرود ومحرود ، وبكبوت السياره مصيود ..
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