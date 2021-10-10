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خالد الشنيف : متى ما عاد عمر السومة للتسجيل سيعود الأهلي ليتنفس

منذ 8 ساعات
905
1

التعليقات

ابوعبدالله الحمود
ابوعبدالله الحمود عدد التعليقات : 140
منذ 55 دقيقة
خالد الشنيف يتكلم ويحلل المباراة اكثر من الضيوف هههههه

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أحدث التعليقات

ابوغلا
ياليت الموقع والحي وينه فيه المطعم
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
زاير الشمالي
صلاة العشق!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
فعلاً مقرود ومحرود ، وبكبوت السياره مصيود ..

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