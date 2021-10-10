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وليد الفراج : تخيل بعد عودة الهلال والنصر لكرة اليد ويتأهل النصر لبطولة العالم
منذ 8 ساعات
844
1
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التعليقات
ابو زياد
عدد التعليقات : 49
منذ 35 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه عطاه وحده الحرير من الملعب ههههههههههههههههه جلد الفقراوي
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