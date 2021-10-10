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فيديو..قصة مواطن مع الإدمان وكيف قادته المخدرات لاختطاف فتاة

منذ ساعة
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فيديو..قصة مواطن مع الإدمان وكيف قادته المخدرات لاختطاف فتاة

عادل الحربي (صدى):
روى مواطن قصة تعاطيه للمخدرات، مبينًا العوامل التي تسببت في إقباله على الإدمان، وما ترتب على ذلك، إلى أن انتهى الحال به في السجن.

وأوضح أنه حتى مرحلة الثانوية، كان مهتمًا بلعب كرة القدم، وكان هناك دعم من أسرته لموهبته، ثم بدأ أصدقاءه المحيطين في التأثير على تصرفاته، قائلا: "صرت أطلع بدون رقابة" في إشارة لغياب الرقابة في تلك المرحلة وتأثيرها السلبي.

وقال: "بدايتي في المخدرات كانت عندما جاء واحد من زملائي في المدرسة عرض علينا مادة كان يجيبها من أخوه الذي كان يتعاطاها، وأقنعنا بتجربتها، وفي أول مرة جربنا في المدرسة، وكان شعور بالتغير المفاجيء في كيمياء الجسم".

وأضاف: "في البداية لم يعجبني الأمر، لكن كنت انطوائي وأخاف من المواجهة، ثم بدأت بعد تلك التجربة اتجرأ وصرت شجاع حتى في المشاكل في المدرسة الأمر الذي زادني نشوة"، مشيرًا إلى شعوره بقوة "وهمية" أدت لانجرافه في طريق المخدرات.

وتابع: "ثم دخلت الجامعة وصار أكبر همي الحصول على المادة المخدرة، وصرت مدمن بدون ما أدرك صارت ردود فعلي سريعة وصرت أكثر عدوانية، حتى انفصلت عن الجامعة، وأخبرت والدي أني لا أريد إكمال الدراسة، وسأكتفي بالعمل".

واستكمل: "بحكم التعاطي كان مستحيل التزم بأي مواعيد وانفصلت من الدوام أيضًا، وكان والدي يعطيني فلوس لكن مو بالقدر اللي أصرفه، ثم دخلت طريق الترويج، وما في أسهل من هذا الطريق ثم أصبح لدي سيارة وزادت أموالي".

وأشار إلى أنه ذات يوم أتاه صديق بصحبته فتيات، وأخبره أنه يريد المبيت في أستراحته، فوافق على الأمر.

ولفت إلى أن صديقه حدثه عن علاقته بإحدى الفتيات، متسائلا عن طبيعة ما حدث بينهما، الأمر الذي أدى لانفعاله، وتطور إلى مشاجرة، قائلا: "دخلنا في شجار وطلعت سلاحي، وخرجت للفتاة"، مشيرًا إلى أنه أجبرها على ترك السيارة والذهاب معه خارج الرياض، ثم قرر توصيلها بعد ذلك لمنزل أسرتها لكن كاميرات المراقبة كانت قد وثقت ما حدث وتم اتهامه بالخطف.

وأوضح أنه تم القبض عليه خلال تعاطيه المخدرات مع أصدقاءه، داخل استراحة في الرياض، وتمت إحالته للنيابة العامة، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات، والجلد، وغرامة 30 ألف ريال.

الرياض
المخدرات
شرطة الرياض
النيابة العامة
الادمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54003
منذ 52 دقيقة
هذه الفايده من اصدقاء السؤ حسبي الله عليهم
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 119
منذ 35 دقيقة
نعم اصحاب السوء لهم دور في انحراف هذا الشخص وضياعه
لكن لو كان هذا الشخص ماعنده استعداد للإنحراف ماكان احد
قدر يأثر عليه مهما كان او على اقل تقدير كان ابتعد عنهم نهائيآ
ولكن يجالسهم ويتعاطى معاهم برضاه وبمزاجه وفي الاخر يجي
ويقول اصحاب السوء ضيعوني واصحاب السوء سوولي !!!
ياحبيبي إنت إللي سويت في نفسك كذا بمزاجك ولا تخلي اصحاب
السوء شماعة تعلق عليها اخطائك وإنحرافاتك وجرائمك اصحاب السوء
ماسقوق شي بالقوة او غصبوك على التعاطي إنت إللي بمزاجك رحت
لهم وبمزاجك شربت واتعاطيت فلوم نفسك قبل ماتلوم الاخرين .

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أحدث التعليقات

راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا

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