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تطوير أداة تعقب لحماية النساء بعد مقتل مسلمة في بريطانيا

منذ ساعتين
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تطوير أداة تعقب لحماية النساء بعد مقتل مسلمة في بريطانيا

لندن (صدى):
قررت بريطانيا تطوير جهاز تعقب "Take Me Home خذني إلى المنزل" والذي سيسمح للنساء بالاتصال بنظام تتبع، بغرض حمايتهم من الاعتداءات.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مديرة التسويق "سارة إيفيرارد"، والمعلمة المسلمة "سابينا نيسا"، في شوارع لندن.

وستتمكن مستخدمة الخدمة، من إدخال عنوان منزلها ووجهات أخرى في تطبيق الهاتف المحمول، حيث يجب قبل تشغيل التطبيق الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى "888"، والذي سيقوم بدوره بإجراء مكالمة عندما يكون المستخدم بالفعل في الوجهة، وفي حال لم يكن هناك رد، فسيقوم المتعقب بالاتصال بجهات الطوارئ ومن ثم الشرطة.

قتل
لندن
بريطانيا
الشرطة البريطانية
جهاز تعقب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54002
منذ ساعة
الله يرحمها

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أحدث التعليقات

راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا

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