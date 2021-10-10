تطوير أداة تعقب لحماية النساء بعد مقتل مسلمة في بريطانيا

لندن (صدى):
قررت بريطانيا تطوير جهاز تعقب "Take Me Home خذني إلى المنزل" والذي سيسمح للنساء بالاتصال بنظام تتبع، بغرض حمايتهم من الاعتداءات.
ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مديرة التسويق "سارة إيفيرارد"، والمعلمة المسلمة "سابينا نيسا"، في شوارع لندن.
وستتمكن مستخدمة الخدمة، من إدخال عنوان منزلها ووجهات أخرى في تطبيق الهاتف المحمول، حيث يجب قبل تشغيل التطبيق الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى "888"، والذي سيقوم بدوره بإجراء مكالمة عندما يكون المستخدم بالفعل في الوجهة، وفي حال لم يكن هناك رد، فسيقوم المتعقب بالاتصال بجهات الطوارئ ومن ثم الشرطة.