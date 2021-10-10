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تطورات الحالة الصحية للطفلة التي لدغتها أفعى سامة في نجران

منذ 4 ساعات
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تطورات الحالة الصحية للطفلة التي لدغتها أفعى سامة في نجران

نايف السالم (صدى):
تحسنت الحالة الصحية للطفلة التي تعرضت للدغة أفعى سامة في نجران، إذ غادرت مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد تماثلها للشفاء.

وقبل شهر كانت الطفلة ترقد بالعناية المركزة في وضع صحي حرج جدا، حيث تدهورت صحتها، بعد تعرضها للدغ من ثعبان نوع كوبرا داخل منزلهم.

وكان قد تم نقل الطفلة من نجران عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض وتقديم العلاج اللازم، وبعد مضي أكثر من شهر غادرت المستشفى متوجهة إلى منزل ذويها بصحة وسلامة، بحسب الوطن.

ومن جانبه وجه والد الطفلة بالغ شكره لصحة منطقة نجران والطاقم الإداري والكادر الطبي بمستشفى الحرس الوطني.

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انتكاس حالة الطفلة التي لدغتها أفعى سامة في نجران

نجران
الرياض
وزارة الصحة
مستشفى الحرس الوطني.
افعى سامة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54003
منذ ساعة
الحمد لله على شفائها
راشد
راشد عدد التعليقات : 1
منذ 3 دقائق
يارب لك الحمد ،
جزى الله خير من ساعد على شفائها .

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أحدث التعليقات

راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا

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