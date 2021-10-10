تطورات الحالة الصحية للطفلة التي لدغتها أفعى سامة في نجران

نايف السالم (صدى):
تحسنت الحالة الصحية للطفلة التي تعرضت للدغة أفعى سامة في نجران، إذ غادرت مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد تماثلها للشفاء.
وقبل شهر كانت الطفلة ترقد بالعناية المركزة في وضع صحي حرج جدا، حيث تدهورت صحتها، بعد تعرضها للدغ من ثعبان نوع كوبرا داخل منزلهم.
وكان قد تم نقل الطفلة من نجران عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض وتقديم العلاج اللازم، وبعد مضي أكثر من شهر غادرت المستشفى متوجهة إلى منزل ذويها بصحة وسلامة، بحسب الوطن.
ومن جانبه وجه والد الطفلة بالغ شكره لصحة منطقة نجران والطاقم الإداري والكادر الطبي بمستشفى الحرس الوطني.
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