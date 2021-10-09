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بالفيديو.. الخائن يحيى عسيري: المثلية رأي وليست من الكبائر

منذ يوم
27922
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بالفيديو.. الخائن يحيى عسيري: المثلية رأي وليست من الكبائر

خاص (صدى):
يستمر الخائن يحيى عسيري، في حملات المعارضة ضد الدين والوطن بآرائه غير الأخلاقية التي تثير حفيظة كل مسلم ووطني؛ حيث ظهر في مقطع صوتي جديد يعترف فيه بدعمه للمثلية الجنسية.

وقال الخائن يحيى عسيري، أن "المثلية" الجنسية وفعل قوم لوط ودعمها مجرد رأي من الآراء وليست كبيرة من الكبائر، وذلك ردًا على دعم أحد أعضاء الحزب الخائن بالخارج للمثلية الجنسية؛ مما أثار غضب المجتمع ضده.

ويعد ‏من الصفات التي تميز حزب التجمع الوطني أنه من أكبر الداعمين لـ "المثلية" والإباحية عن طريق الأعضاء المؤسسين، ليأتي التسجيل الصوتي لأمين الحزب الذي لايستنكر اللواط والسحاق ويرى دعمه بأنه رأي ليؤكد على ذلك.

وكانت قد تواصلت الحملات التي تُحرض الفتيات على عدم الاهتمام بعذريتهن في الظهور باستمرار، وذلك بدعم بعض المعارضين والمعارضات في الخارج أمثال المارق عبدالله سلمان العودة، وكذلك الخائن يحيي عسيري.

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الكبائر
المثلية
حزب التجمع الوطني
يحيى عسيري

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 649
منذ يوم
من خان بلدة الا يبيع دينة وشرفة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54009
منذ يوم
قبحك الله ما اوسخك
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3138
منذ يوم
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل
انا
انا عدد التعليقات : 40
منذ يوم
حرر الرد
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17362
منذ يوم
شخص مسكين الله يعين اهله
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 480
منذ يوم
هذا نهاية الكبر
هذا ينتهك حدود الله قاتله الله
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 120
منذ يوم
ياحبيبي هذولي لاهم معارضة ولا شي هذولي مرتزقة يترزقون تحت مسمى
المعارضين السعودين من اليوتيوب وانستجرام ومن بعض الدول اللي يهمها
عدم استقرار الوطن همهم الدراهم ولاشيء غيرها .
خاصة المتشيع المسعري وكلبه النباح العبدلي اللي يدعوا لتقسيم الوطن قسم
الله ظهره وشتت شملهم ... لا تعيروهم اهتمام هذولي مثل معارضين
العراق عندما سقط العراق في يد الامريكان اول من قتل وسرق وعذب الشعب
هم لعنة الله عليهم وعلى من يساندهم ... اللهم احمي وطننا وشعبه من كل خائن قذر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135995
منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. من بطرتك لوجهه القبيح ، تقدر تسبر غوره وتعرف ماضيه .. استغفر الله العظيم ..

.. ويقولون انهم معارضين وعندهم حق ، وهم ابعد من يكون عن الحق ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18118
منذ 23 ساعة
السيف أصدق إنباءا من الكتب .. في حده الحد بين الجد واللعب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135995
منذ 23 ساعة
... من نظرتك لوجهه القبيح ....^^
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 259
منذ 19 ساعة
رأي من الآراء وأين رأيك أنت وأين آخذك بدنياك خائن ودينك نطق برأيك ضلال.
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1892
منذ 14 ساعة
قاتلهم الله وخلص العباد من شرهم
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 130
منذ 10 ساعات
لعنة الله عليه
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 316
منذ 9 ساعات
الخائن يحي عسيري لايفهم في الدين ولا في الاخلاق ولافي الادب مجرد بوق ومرتزق يقول مايملي عليه
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 51
منذ 8 ساعات
عندي حمار مثلك يصلح لك ابي اجيبه لك واخذ راحتك ووخله يركبك ... الله يكرم الحمار عنك
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14567
منذ 7 ساعات
من أقوال الشاعر:- العرجي

إذا حُرِم المرءُ الحَيَاءَ فإنَّه بكلِّ قبيحٍ كان منه جديرُ
له قِحةٌ في كلِّ شيءٍ، وسرُّه مباحٌ، وخدناه خنًا وغرورُ
يرى الشَّتم مدحًا والدَّناءة رفعةً وللسَّمع منه في العظات نفورُ
ووجهُ الحَيَاء مُلبَّسٌ جلدَ رِقَّةٍ بغيضٌ إليه ما يشينُ كثيرُ
له رغبةٌ في أمرِه وتجرُّدٌ حليمٌ لدى جهلِ الجهولِ وقورُ
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66844
منذ 33 دقيقة
اولآ هذا ليس معارض ومايصلح اننا نعطي هذا وأمثاله حجم اكبر من حجمهم
يحي عسيري وغيره ممن خانوا وطنهم وباعوا ولائهم لاعداء الوطن
معارض معارض وفي الاخير يتحدث عن المثليه ويدعم اللواط
وين المعارض في الموضوع
يحي عسيري مثله مثل كلب متشرد
تلقاه في كل قناة وفي كل شارع
ابواق في النهار،، وكلاب متشرده في اليل
هذا حالهم والله لايبلانا،،
اتمنى من صحف المملكه ومن القنوات الاعلامية ماتعطي أمثال هؤلاء حجم اكبر من حجمهم
معارض معارض وفي الاخير
يطلع لوطي
بالله فكونا منهم ومن قرفهم
يحي عسيري في الخارج مجرد قلم يكتبون فيه الأعداء ولمجرد ماينتهي الحبر منه سيجد نفسه في سلة النفايات
مثله مثل غيره ممن باعوا ولائهم وخانوا اوطانهم،
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10272
منذ 23 دقيقة
انا اتفق مع اخي القرني و عودة حميدة لصدي افتقدناك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. شكلها من شرق آسيا ، وهذا راتبها الشهري ، فرحت فيه .. ما تنلاااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. احمد ربك على السلامه ..
نجاة محمد
جزاة الله كل خير

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