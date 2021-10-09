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السليمان لمشاهير السناب: "اليوم مشاهدات وغدًا كلبشات"

منذ 5 ساعات
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السليمان لمشاهير السناب: "اليوم مشاهدات وغدًا كلبشات"

عادل الحربي (صدى):
وجه الكاتب إبراهيم السليمان، رسالة إلى بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق "سناب شات"، بخصوص نشر خصوصياتهم وخروج بعضهم عن الآداب العامة.

وقال السليمان في رسالته المقتضبة: "لبعضهم أقول احفظوا خصوصياتكم، فاليوم مشاهدات وغدًا كلبشات" .

وكانت النيابة العامة قد استدعت امرأة ظهرت في مقطع متداول تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.

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سناب شات
النيابة العامة
مشاهير السناب
ابراهيم السليمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18111
منذ ساعة
هذه على وزن اليوم خمر وغدا أمر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هو بس هاالسلعه هي اللي مبالغ في سعرهاا ......؟؟ .. كل شي مبالغ في سعره حتى الكهربا والمحروقات ، اللتي لا بد منها ،...
ابو محمد 😎 ✍️
مرمطووووه ومرمروووووه ..
ط 🍹🍹🍹
اكثر وحدة سوت سمكرة وبويا وتنفيخ وتنفيس ورفع وخفض هي المغربية دنيا الفقمة آسف بطمه ...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
يعني ماهو ارهابي ، شك في قدراته العقليه ..... امركم عحيب ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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