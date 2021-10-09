السليمان لمشاهير السناب: "اليوم مشاهدات وغدًا كلبشات"

عادل الحربي (صدى):
وجه الكاتب إبراهيم السليمان، رسالة إلى بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تطبيق "سناب شات"، بخصوص نشر خصوصياتهم وخروج بعضهم عن الآداب العامة.
وقال السليمان في رسالته المقتضبة: "لبعضهم أقول احفظوا خصوصياتكم، فاليوم مشاهدات وغدًا كلبشات" .
وكانت النيابة العامة قد استدعت امرأة ظهرت في مقطع متداول تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.
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