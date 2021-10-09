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مفاجأة خطيرة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين
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مفاجأة خطيرة بشأن فيروس كورونا

واشنطن (صدى):
أوضح تقرير حكومي أمريكي جديد أن الصين طورت لقاحًا لفيروس كورونا المستجد قبل التفشي الرسمي للوباء.

وتبين أنه لا يوجد أي ذكر على الإطلاق في السجلات الصينية الرسمية لمعهد ووهان لعلم الفيروسات، بعد الإطلاع على سجلات موظفي المعهد، ومشاريع أبحاث فيروس كورونا والإعلانات الرسمية.

وقال الكاتب شاري ماركسون، إن اكتشاف "يو" بدا وكأنه أكثر من مجرد مصادفة، لافتا: "لقد أدرك يو خطورة ما كان يقرأه، كان المختبر الأول لفيروس كورونا في العالم في نفس مدينة تفشي فيروس كورونا الجديد، وكان يعرف غريزيًا ما يمكن أن يعنيه".

وأشار:"المدينة ذاتها التي بدأ فيها تفشي المرض هي موطن لمختبر علم الفيروسات من المستوى 4 (BSL-4) الذي يتلاعب جينيًا بفيروس كورونا بطريقة خطيرة".

الصين
مختبر
فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18104
منذ ساعة
معركة كورونا العالمية .. جرت بهدوء وفارق الحياة على إثرها الملايين .. وتم صرف الأموال وكسبها من جديد .. هق هق هق .. يا حلو شكو بيدي أقول لك غير أنت حلو شكد حلو .. ما أقدر أوصف شكد أنت حلو يا حلو ..

الأحمر دعس على الأحمر

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