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فتاة تستأجر 3 شبان لقتل والدها رميا بالرصاص 

منذ 55 دقيقة
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فتاة تستأجر 3 شبان لقتل والدها رميا بالرصاص 

دمشق (صدى):
استأجرت فتاة سورية، 3 شبان لقتل والدها رميا بالرصاص بعد فشلها في قتله بالسم عن طريق الشيشة.

وتعود الواقعة عندما وعدت الفتاة، الشبان الثلاثة بتمكينهم من سرقة منزل والدها، وذلك عقب العثور على جثة شخص مقتول إثر تعرضه لطلقة بالكتف وكسر بعظم الجمجمة في إحدى المناطق بسوريا.

واشتبهت الجهات الأمنية في سوريا بابنة القتيل التي ضبطت بعد تناقض أقوالها، وبتضييق الخناق عليها أقرت بمحاولة قتل والدها عبر دس السم له في الشيشة، ولكنها فشلت.

واعترفت بأنها خططت لقتل والدها بالتعاون مع 3 شبان مقابل تهريبها من المنزل بعد الحادثة والسماح لهم بسرقة منزل والدها.

سوريا
قتل
طلق ناري
الرصاص
الشيشة
السم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135913
منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83335
منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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