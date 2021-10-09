بالصور.. فنانات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن

مليكة فؤاد (صدى):
خضعن العديد من الفنانات لعمليات التجميل الخاصة بعمل "الفيلر والبوتيكس وتجميل الأنف" بالإضافة لعمليات نحت الجسم والوجه وهو الأمر الذي جعلهن يظهرن بمظهر مختلف أمام الجمهور.
ولعل أبرزهن الفنانة المغربية دنيا بطمة الذي كان بداية ظهورها في برنامج "آرب آيدول" لتظهر في الآوانة الأخيرة بمظهر مختلف تمامًا والذي بدا واضحًا على ملامحها خاصة بعد تغير وزنها بشكل واضح وهو الأمر الذي جعل المتابعون يرجحون خضوعها لعمليات نفخ لجسدها.
وتتضمن القائمة أيضًا المغربية بسمة بوسيل والتي ظهرت في البداية ببرنامج "ستار أكاديمي" لتتزوج بعد ذلك بالفنان تامر حسني ليبدأ ظهور وجهها بشكل مختلف خاصة فيما يتعلق بأنفها ووجهها.
وتعتبر أبرزهن أيضًا الفنانة اللبنانية مايا دياب حيث ظهرت في البداية بمسابقة ملكة جمال لبنان عام 1998 وكانت ذات شعر أحمر وأنف طويلة لتظهر بعد ذلك بملامح مختلف تمامًا مع فرقة "الفور كاتس" .