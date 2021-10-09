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بالصور.. فنانات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن

منذ ساعة
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بالصور.. فنانات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن

مليكة فؤاد (صدى):
خضعن العديد من الفنانات لعمليات التجميل الخاصة بعمل "الفيلر والبوتيكس وتجميل الأنف" بالإضافة لعمليات نحت الجسم والوجه وهو الأمر الذي جعلهن يظهرن بمظهر مختلف أمام الجمهور.

ولعل أبرزهن الفنانة المغربية دنيا بطمة الذي كان بداية ظهورها في برنامج "آرب آيدول" لتظهر في الآوانة الأخيرة بمظهر مختلف تمامًا والذي بدا واضحًا على ملامحها خاصة بعد تغير وزنها بشكل واضح وهو الأمر الذي جعل المتابعون يرجحون خضوعها لعمليات نفخ لجسدها.

وتتضمن القائمة أيضًا المغربية بسمة بوسيل والتي ظهرت في البداية ببرنامج "ستار أكاديمي" لتتزوج بعد ذلك بالفنان تامر حسني ليبدأ ظهور وجهها بشكل مختلف خاصة فيما يتعلق بأنفها ووجهها.

وتعتبر أبرزهن أيضًا الفنانة اللبنانية مايا دياب حيث ظهرت في البداية بمسابقة ملكة جمال لبنان عام 1998 وكانت ذات شعر أحمر وأنف طويلة لتظهر بعد ذلك بملامح مختلف تمامًا مع فرقة "الفور كاتس" .

دنيا بطمة
مايا دياب
عمليات التجميل
بسمة بوسيل
الفور كاتس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18091
منذ ساعة
لاحظت إن معظم فنانين البحرين الرجال متخصصين في الزواج من المنقيات من فنانات المغرب .. وش اللي صاير
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83335
منذ 19 دقيقة
يازين خلق الله

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الملل
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ابو وليد
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