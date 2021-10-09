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شاهد.. حقيقة طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض عطور بقطر

منذ 9 ساعات
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شاهد.. حقيقة طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض عطور بقطر

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت كلاً من خبيرة التجميل ملكة كابلي والمذيعة الكويتية ريم النجدي في مقطع فيديو يرويان فيه قصة طردهما من أحد معارض العطور في قطر.

وقالت "كابلي" في مقطع فيديو لـ "ريم": "تقولي أيش ذنبنا، انطردنا يا ملكة، بقالنا أسبوع هنا ما حد طردنا مثل طردة اليوم".

فيما نشرت "ملكة كابلي" صورة لكفي يديها وهما مملوءتان بالمجوهرات والأساور الماسية معلقة: "بنات قطر الذوق".

وتساءل المتابعون عن حقيقة طردهما خاصة أنهم لم يوضحوا الأمر خلال حديثهما وهو الشئ الذي جعل المتابعون يرجحون أنهم أدعوا ذلك لأجل الشهرة.

وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام قطرية أن رفض دخول ملكة كابلي وريم النجم يعود إلى الخوف من تجمع الزوار حولهما، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

قطر
ريم النجم
ملكة كابلي
معرض العطور
طرد ملكة كابلي وريم النجم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18104
منذ 9 ساعات
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي

قطر قبلة المشهور 😁 😁
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135913
منذ 8 ساعات
اتفلوا بوجيههن بعد ، ماتكفيهن قولة تقلفعن غير مأسوفن عليكن ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54003
منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه افا طردوكم

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أحدث التعليقات

راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا

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