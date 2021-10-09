شاهد.. حقيقة طرد ملكة كابلي وريم النجم من معرض عطور بقطر

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت كلاً من خبيرة التجميل ملكة كابلي والمذيعة الكويتية ريم النجدي في مقطع فيديو يرويان فيه قصة طردهما من أحد معارض العطور في قطر.
وقالت "كابلي" في مقطع فيديو لـ "ريم": "تقولي أيش ذنبنا، انطردنا يا ملكة، بقالنا أسبوع هنا ما حد طردنا مثل طردة اليوم".
فيما نشرت "ملكة كابلي" صورة لكفي يديها وهما مملوءتان بالمجوهرات والأساور الماسية معلقة: "بنات قطر الذوق".
وتساءل المتابعون عن حقيقة طردهما خاصة أنهم لم يوضحوا الأمر خلال حديثهما وهو الشئ الذي جعل المتابعون يرجحون أنهم أدعوا ذلك لأجل الشهرة.
وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام قطرية أن رفض دخول ملكة كابلي وريم النجم يعود إلى الخوف من تجمع الزوار حولهما، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.