بالفيديو.. مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تواصل قوات الأمن العام جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، حيث تم القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية في مكة المكرمة سطوا على مؤسسة تجارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبضَ على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبو عريش ضُبط بحوزته على مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر.
وألقت الجهات الأمنية القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبا جرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.
كما ضبط مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة حيث ضُبط بحوزتهما على 918.141 ألف ريال وعملات أجنبية.
وأطاحت الأجهزة الأمنية بمواطنين في سكاكا اعتديا على عامل في محل تجاري، إضافة إلى القبض على مواطن في الدمام اعتدى على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.