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بالفيديو.. مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن 

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تواصل قوات الأمن العام جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، حيث تم القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية في مكة المكرمة سطوا على مؤسسة تجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبضَ على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبو عريش ضُبط بحوزته على مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر.

وألقت الجهات الأمنية القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية في الرياض ارتكبا جرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.

كما ضبط مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في الرياض ارتكبا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة حيث ضُبط بحوزتهما على 918.141 ألف ريال وعملات أجنبية.

وأطاحت الأجهزة الأمنية بمواطنين في سكاكا اعتديا على عامل في محل تجاري، إضافة إلى القبض على مواطن في الدمام اعتدى على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

مكة
الرياض
سكاكا
مجمع تجاري
محل تجاري
أبوعريش

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54003
منذ 22 دقيقة
ادبوهم بقسوه

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أحدث التعليقات

راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا

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