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"التعليم" توجه منسوبيها بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني

منذ 29 دقيقة
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"التعليم" توجه منسوبيها بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم كافة منسوبيها في إدارات التعليم المختلفة بضرورة الالتزام بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني الذي يستعمل في المراسلات الرسميه لتصبح جميعها تحت نطاق من هــــــنــا.

كما أشعرت الوزارة كافة موظفيها ومنسوبيها بأن يقوموا بإغلاق كافة حسابات البريد الإلكتروني التي كانت تابعة لإحدى شركات الكومبيوتر العالمية والتي كانت تعتمد على الحوسبة والتخزين السحابي.

ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة الأمن السيبراني بالوزارة وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث سيتم غلق كافة الحسابات بصورة نهائية وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يقوموا بنقل كافة معلوماتهم على وسائط تخزين خارجية.

 

التعليم
الأمن السيبراني
نطاقات البريد الإلكتروني
المراسلات الرسمية
شركات الكمبيوتر العالمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18085
منذ 20 دقيقة
من اللي جابني على البال
من اللي ذكرك فيني
خبايا الشوك وسنيني
ابد ما علمك اني
نسيت جروح ظالمني

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أحدث التعليقات

صالح
وهذه حرية شخصية لها تمثل اباحية والا غيرها ايش حارق رزقكم والا لازم تمشي مع القطيع
د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم

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