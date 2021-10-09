"التعليم" توجه منسوبيها بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم كافة منسوبيها في إدارات التعليم المختلفة بضرورة الالتزام بتوحيد نطاقات البريد الإلكتروني الذي يستعمل في المراسلات الرسميه لتصبح جميعها تحت نطاق من هــــــنــا.
كما أشعرت الوزارة كافة موظفيها ومنسوبيها بأن يقوموا بإغلاق كافة حسابات البريد الإلكتروني التي كانت تابعة لإحدى شركات الكومبيوتر العالمية والتي كانت تعتمد على الحوسبة والتخزين السحابي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسة الأمن السيبراني بالوزارة وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث سيتم غلق كافة الحسابات بصورة نهائية وقبل نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يقوموا بنقل كافة معلوماتهم على وسائط تخزين خارجية.