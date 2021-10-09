"الدويش": إيمانويل طموح وإن ظهر غير ذلك في النصر ففتش عن الشبح

ماجد محمد (صدى):
تحدث الناقد الرياضي "محمد الدويش" عن أداء المدرب الجديد لنادي النصر بيدرو إيمانويل، مؤكدًا أنه من الأشخاص المحبة للعمل والطموحة.
وكتب "الدويش" عبر حسابه على "تويتر": "بيدرو إيمانويل كما قال لي تعاوني ثقة بأنه مدرب صارم حازم لايسمح لأحد بالتدخل .. صاحب قرار".
وأضاف: "بيدرو يحب العمل ويكره الكسل .. ليس ماديًا .. طموحه يسبق يده .. إنْ ظهر غير هذا في النصر ففتش عن الشبح ! ".
يذكر أن "أيمانويل" جاء بعدما أنهت إدارة النصر تعاقدها مع المدرب السابق مانو مينيز، بسبب سوء نتائج الفريق، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين