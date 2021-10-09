نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الدويش": إيمانويل طموح وإن ظهر غير ذلك في النصر ففتش عن الشبح

منذ ساعتين
1445
1
"الدويش": إيمانويل طموح وإن ظهر غير ذلك في النصر ففتش عن الشبح

ماجد محمد (صدى):
تحدث الناقد الرياضي "محمد الدويش" عن أداء المدرب الجديد لنادي النصر بيدرو إيمانويل، مؤكدًا أنه من الأشخاص المحبة للعمل والطموحة.

وكتب "الدويش" عبر حسابه على "تويتر": "بيدرو إيمانويل كما قال لي تعاوني ثقة بأنه مدرب صارم حازم لايسمح لأحد بالتدخل .. صاحب قرار".

وأضاف: "بيدرو يحب العمل ويكره الكسل .. ليس ماديًا .. طموحه يسبق يده .. إنْ ظهر غير هذا في النصر ففتش عن الشبح ! ".

يذكر أن "أيمانويل" جاء بعدما أنهت إدارة النصر تعاقدها مع المدرب السابق مانو مينيز، بسبب سوء نتائج الفريق، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر
محمد الدويش
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
مانو مينيز
بيدرو إيمانويل

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2729
منذ 34 دقيقة
اشوف طلعاتك كثرت هالايام لكن بإذن الله تعود للاختباء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
كذاب والايام القادمه تبين الحقيقه
ابو وليد
طيب حسن زميره والشيعه اللي مالكين البلد واللبنانيين -- ليش ما يتسطو عند الخنزيره ايران تعطيهم شويه مازوت
واضح ***وصريح
أَهَذا هُوَ النَخلُ مَلكُ الرِياضِ أَميرُ الحُقولِ عَروسُ العِزَب طَعامُ الفَقيرِ وَحَلوى الغَنِيِّ وَزادُ المُسافِرِ وَالمُغتَرِب فَيا نَخلَةَ الرَملِ لَم تَبخَلي وَلا قَصَّرَت نَخَلاتُ...
ابو وليد
زمن العجايب وانحدار الذوق الادبي الى مستوى شريان
واضح ***وصريح
للعلم هذا الناقد الرياضي جستنية،من أعطى حكمه ورأيه المسبق فالكابتن أحمد حجازي المحترف المصري لدى نادي الإتحاد، بفشل الصفقة..

أخر الأخبار

مواطنة تكشف عن حجم الأرباح في مهنة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة "فيديو"
مواطنة تكشف عن حجم الأرباح في مهنة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة "فيديو"
منذ 3 دقائق 1065
بالفيديو.. سرقات وسوء نظافة وسيطرة عمالة بسوق مواشي الثقبة
بالفيديو.. سرقات وسوء نظافة وسيطرة عمالة بسوق مواشي الثقبة
منذ 5 دقائق 1087
"الصحة" تعلن تحديثات الحالات الصحية في "توكلنا"
"الصحة" تعلن تحديثات الحالات الصحية في "توكلنا"
منذ 17 دقيقة 1223
جستنيه بعد رحيل بيتروس عن النصر: قرار خاطئ سيندمون عليه وسيعود يوما ما 
جستنيه بعد رحيل بيتروس عن النصر: قرار خاطئ سيندمون عليه وسيعود يوما ما 
منذ 25 دقيقة 1229
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة
منذ 54 دقيقة 1298
فتاة تستأجر 3 شبان لقتل والدها رميا بالرصاص 
فتاة تستأجر 3 شبان لقتل والدها رميا بالرصاص 
منذ 54 دقيقة 585
تعرف على موعد انضمام "النقاز" لتدريبات الأهلي
تعرف على موعد انضمام "النقاز" لتدريبات الأهلي
منذ ساعة 1460
حفلة تامر حسني تثير جدلا واسعا في الأردن
حفلة تامر حسني تثير جدلا واسعا في الأردن
منذ ساعة 325
بالصور.. فنانات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن
بالصور.. فنانات خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن
منذ ساعة 368
بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون بثلاثية وديا
بالفيديو.. الهلال يفوز على التعاون بثلاثية وديا
منذ ساعة 2229