توجيه من رئيس الأرصاد بشأن الشاهقة المائية على سواحل المملكة

الرياض (صدى):
أصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، توجيها بعمل دراسة مناخية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" بسبب تكرارها على سواحل مناطق المملكة في البحر الأحمر.
أشار أيمن غلام، إلى أن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان.
وتابع:"نحن مهتمون بها وبدراستها علميا، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكراره وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة وإدراجها في السجلات المناخية للمركز".