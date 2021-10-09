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توجيه من رئيس الأرصاد بشأن الشاهقة المائية على سواحل المملكة

منذ 50 دقيقة
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توجيه من رئيس الأرصاد بشأن الشاهقة المائية على سواحل المملكة

الرياض (صدى):
أصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، توجيها بعمل دراسة مناخية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" بسبب تكرارها على سواحل مناطق المملكة في البحر الأحمر.

أشار أيمن غلام، إلى أن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان.

وتابع:"نحن مهتمون بها وبدراستها علميا، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكراره وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة وإدراجها في السجلات المناخية للمركز".

 

سواحل
توجيه
البحر الأحمر
المركز الوطني للأرصاد
أيمن بن سالم غلام
دراسة مناخية الشاهقة المائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135911
منذ 40 دقيقة
هذي انذارات من ربنا ، رسايل تقول ارجعوا الى ربكم وإلااا ،،، اما دراساتك ما تضوِّل على شي ..

.. استرح من هاالدراسات بس استرح ..

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أحدث التعليقات

صالح
وهذه حرية شخصية لها تمثل اباحية والا غيرها ايش حارق رزقكم والا لازم تمشي مع القطيع
د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم

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