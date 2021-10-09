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تطورات جديدة بشأن قضية أسامة المولد مع الاتحاد

منذ 3 ساعات
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تطورات جديدة بشأن قضية أسامة المولد مع الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
 

كشفت مصادر أن أسامة المولد، قائد فريق الاتحاد ومدير الكرة السابق به، كسب قضيته ضد النادي.

وأقر مركز التحكيم الرياضي بأحقية "المولد" بمبلغ 1.5 مليون ريال، وفقًا لمصادر صحيفة "عكاظ.

ويأتي ذلك بعد تقدم "المولد" بشكوى بشأن مستحقاته المتأخرة لدى نادي الاتحاد حيث لجأ لمركز التحكيم الرياضي عقب صدور قرار لجنة فض المنازعات.

وجاء قرار لجنة فض المنازعات بصرف النظر عن الدعوى كون المخالصة موضوع الدعوى تتضمن أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

 

الاتحاد
أسامة المولد
لجنة فض المنازعات
الدعوى
مركز التحكيم الرياضي

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14547
منذ 35 دقيقة
من قال حقي غلب،والحق،لايثير الخصمة والزعل،،
وإلا هو حق للمحترف الأجنبي، وإبن الوطن لا يطالب النادي بشئ، وليس له أي مطالبة..

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