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مواطنة تروي معاناة القيادة
منذ 12 ساعة
2279
2
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18104
منذ 9 ساعات
لا تزعلي نفسك .. قدمي على قد ما قدرت ولا يهمك !! .. لكن لحظة: أبو محمد ما قال رأيه .. انتظري شوي .. نسمع منه !!
ابو عمار
عدد التعليقات : 54003
منذ 45 دقيقة
طالبك طلبه ما تقولي شي
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أحدث التعليقات
راشد
يارب لك الحمد ، جزى الله خير من ساعد على شفائها .
ابو عمار
يستاهلون الجلد القاسي
ط 🍹🍹🍹
ايش الغريب في هذا الخبر ؟ لايكون على اساس انها كانت محجبة وظهرت فجأة بهذا اللبس!!! هاذي فنانة وهذا لبسها الطبيعي فمافي شيء غريب...
ابو عمار
ادبوهم بقسوه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الزيت ماينفع ديزل ويمسح بعده مباشره السلاح يتاكل من جوه اذا صدا
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