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"استشاري": فيروس كورونا سيبقى وسيصبح موسمي مثل الإنفلونزا

منذ ساعتين
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"استشاري": فيروس كورونا سيبقى وسيصبح موسمي مثل الإنفلونزا

الرياض (صدى):
صرح الدكتور عوض العٌمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، أن فيروس كورونا سيبقى لكنه سيصبح مرض موسمي مثل "الإنفلونزا".

وتفصيلاً، قال "العٌمري": "أي وباء عبر التاريخ يتبع الوباء لمنطقة عالية ثم يبدأ بالنزول تدريجيًا وقد يكون هذه النقطة المتحور دلتا والذي ظهر بعده عدة متحورات أقل خطورة"، وفقًا لما جاء بقناة "إم بي سي".

وتابع: "مع زيادة نسبة التطعيمات العالمية وزياة الوعي العالمي نتأمل أن يتلاشى تدريجيًا متحورات كورونا ونتوقع أن كورونا سيبقى وسيصبح فيروس موسمي موجود وليس لديه أعراض كبيرة".

واستكمل: "لا أعتقد أن مسببات كورونا واضح بشكل جلي فهو مثل موجات البحر المد والجزر ينتشر الفيروس ثم يخف فترة ما ويبدأ بدولة وينتهي في دولة أخرى وهذا يعتمد على عوامل كثيرة والوعي الشعبي والإغلاقات".

وفيما يتعلق بالإصابة بالإنفلونزا وكورونا معًا، تابع: "سوف يكون من سوء الحظ أن يصاب بالإنفلونزا والكورونا في ذات الوقت وسيعاني المريض من أعراض شديدة قد تكون أمور لا يحمد عقباها خاصة فيما يتعلق بالفيروسات التنفسية فمن الأفضل للجميع أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي وله فعالية ممتازة تصل لـ 70%".

كورونا
الإنفلونزا الموسمية
الأمراض المعدية
العناية الحرجة
لقاحات كورونا
عوض العمري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18085
منذ 33 دقيقة
ونغني له كل عام ونحن منك سالمين .. كل سنة وأنت بعيد عنا .. من العايدين من غير زيارتك لنا .. أنت من صوب وحنا من صوب لا جمعنا الله بحضرتك

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم
د محمد ماجد بخش
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين

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