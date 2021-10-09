"استشاري": فيروس كورونا سيبقى وسيصبح موسمي مثل الإنفلونزا

الرياض (صدى):
صرح الدكتور عوض العٌمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، أن فيروس كورونا سيبقى لكنه سيصبح مرض موسمي مثل "الإنفلونزا".
وتفصيلاً، قال "العٌمري": "أي وباء عبر التاريخ يتبع الوباء لمنطقة عالية ثم يبدأ بالنزول تدريجيًا وقد يكون هذه النقطة المتحور دلتا والذي ظهر بعده عدة متحورات أقل خطورة"، وفقًا لما جاء بقناة "إم بي سي".
وتابع: "مع زيادة نسبة التطعيمات العالمية وزياة الوعي العالمي نتأمل أن يتلاشى تدريجيًا متحورات كورونا ونتوقع أن كورونا سيبقى وسيصبح فيروس موسمي موجود وليس لديه أعراض كبيرة".
واستكمل: "لا أعتقد أن مسببات كورونا واضح بشكل جلي فهو مثل موجات البحر المد والجزر ينتشر الفيروس ثم يخف فترة ما ويبدأ بدولة وينتهي في دولة أخرى وهذا يعتمد على عوامل كثيرة والوعي الشعبي والإغلاقات".
وفيما يتعلق بالإصابة بالإنفلونزا وكورونا معًا، تابع: "سوف يكون من سوء الحظ أن يصاب بالإنفلونزا والكورونا في ذات الوقت وسيعاني المريض من أعراض شديدة قد تكون أمور لا يحمد عقباها خاصة فيما يتعلق بالفيروسات التنفسية فمن الأفضل للجميع أخذ لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي وله فعالية ممتازة تصل لـ 70%".