انفصال الكهرباء بشكل كامل عن لبنان 

بيروت (صدى):
انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل فى لبنان بعد توقف محطتى الزهرانى ودير عمار نتيجة نفاد المازوت، وجاء الانقطاع بعد تدنى توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميجاوات.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان دعت لأخذ الحذر من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد، فى ظل انخفاض حاد لمخزوناتها من المحروقات.
وذكرت شركة الكهرباء فى بيانها، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذى تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق، مما أدى إلى النقص الهائل فى المحروقات إلى عجز الدولة عن توفير أى إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية.