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انفصال الكهرباء بشكل كامل عن لبنان 

منذ 4 ساعات
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انفصال الكهرباء بشكل كامل عن لبنان 

بيروت (صدى):
انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل فى لبنان بعد توقف محطتى الزهرانى ودير عمار نتيجة نفاد المازوت، وجاء الانقطاع بعد تدنى توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميجاوات.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان دعت لأخذ الحذر من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد، فى ظل انخفاض حاد لمخزوناتها من المحروقات.

وذكرت شركة الكهرباء فى بيانها، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذى تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق، مما أدى إلى النقص الهائل فى المحروقات إلى عجز الدولة عن توفير أى إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية.

لبنان
الطاقة
شبكة الكهرباء
المحروقات
المازوت

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2515
منذ 7 دقائق
طيب حسن زميره والشيعه اللي مالكين البلد واللبنانيين -- ليش ما يتسطو عند الخنزيره ايران تعطيهم شويه مازوت

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أحدث التعليقات

الملل
كذاب والايام القادمه تبين الحقيقه
ابو وليد
طيب حسن زميره والشيعه اللي مالكين البلد واللبنانيين -- ليش ما يتسطو عند الخنزيره ايران تعطيهم شويه مازوت
واضح ***وصريح
أَهَذا هُوَ النَخلُ مَلكُ الرِياضِ أَميرُ الحُقولِ عَروسُ العِزَب طَعامُ الفَقيرِ وَحَلوى الغَنِيِّ وَزادُ المُسافِرِ وَالمُغتَرِب فَيا نَخلَةَ الرَملِ لَم تَبخَلي وَلا قَصَّرَت نَخَلاتُ...
ابو وليد
زمن العجايب وانحدار الذوق الادبي الى مستوى شريان
واضح ***وصريح
للعلم هذا الناقد الرياضي جستنية،من أعطى حكمه ورأيه المسبق فالكابتن أحمد حجازي المحترف المصري لدى نادي الإتحاد، بفشل الصفقة..

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