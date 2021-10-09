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ردة فعل اطفال عُمانيين وسط اعصار شاهين
منذ 5 ساعات
1225
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135911
منذ 45 دقيقة
الله يستر عليكم ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم
د محمد ماجد بخش
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين
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