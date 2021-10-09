"المدلج": جمهور نادي نيوكاسل شغوف ويشبه جمهور الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقًا، عن سبب تأخر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل.
وقال "المدلج": "الصفقة اتاخرت لأن الإنجليز معروفين بأنهم يهتمون بأدق أدق التفاصيل واللي ممكن يحصلون عليها في تسويق منشآتهم وكل هذا أخذ وقته وأي عملية استحواذ على نادي كان سيمر بنفس المنعرجات ولكن السعودية داخلة في الموضوع فحصلت بزخم إعلامي".
وأضاف: "هناك فائدة رياضية كبيرة لضم نادي نيوكاسل فهو نادي عريق فهو سابع نادي في إنجلترا من حيث الألقاب وجماهير نيوكاسل يضرب بيها المثل في الشغف"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".
وتابع: "ووجدنا أفضل متجر إلكتروني لمبيعات الأندية كان متجر نيوكاسل فهو من الأندية المتطورة في التسويق وجمهوره شغوف وأمثله بجمهور الاتحاد ووجه الشبه الشغف وتجد شخص عمره 80 سنة في المدرج وهذا الأمر ما تشوفه في أندية كتير".