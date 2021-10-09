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"المدلج": جمهور نادي نيوكاسل شغوف ويشبه جمهور الاتحاد

منذ ساعتين
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"المدلج": جمهور نادي نيوكاسل شغوف ويشبه جمهور الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقًا، عن سبب تأخر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل.

وقال "المدلج": "الصفقة اتاخرت لأن الإنجليز معروفين بأنهم يهتمون بأدق أدق التفاصيل واللي ممكن يحصلون عليها في تسويق منشآتهم وكل هذا أخذ وقته وأي عملية استحواذ على نادي كان سيمر بنفس المنعرجات ولكن السعودية داخلة في الموضوع فحصلت بزخم إعلامي".

وأضاف: "هناك فائدة رياضية كبيرة لضم نادي نيوكاسل فهو نادي عريق فهو سابع نادي في إنجلترا من حيث الألقاب وجماهير نيوكاسل يضرب بيها المثل في الشغف"، وفقًا لما جاء بقناة "أم بي سي".

وتابع: "ووجدنا أفضل متجر إلكتروني لمبيعات الأندية كان متجر نيوكاسل فهو من الأندية المتطورة في التسويق وجمهوره شغوف وأمثله بجمهور الاتحاد ووجه الشبه الشغف وتجد شخص عمره 80 سنة في المدرج وهذا الأمر ما تشوفه في أندية كتير".

جماهير الاتحاد
نيوكاسل
متجر إلكتروني
جماهير نيوكاسل
استحواذ السعودية على نيوكاسل
نادي إنجليزي

التعليقات

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 23
منذ 50 دقيقة
الدكتور مسوي نفسه بريطاني

وشوي ياباني خبير. فلسفة وهياط

تأخر وضياع الكورة السعودية. من المحسوبيات. وحب الخشوم واقطعي واقطعلك

وأجهل ماخلق ربي

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 116
منذ 45 دقيقة
الجمهور الوحيد الوحيد اللي تتردد اهازيجه على مستوى الخليج العربي هو
جمهور الاهلي ولا اهزوجة اتحادية سمعنا اي جمهور خليجي يرددها لأنها
بإختصار كلها اهازيج قدييييييمة ومالها طعم والجمهور الوحيد اللي له جمهور
هو جمهور الاهلي واول جمهور عمل التيفو هو جمهور الاهلي فليش النفاق
والكذب والتقليل من أي حاجة فيها اهلي اعلام عفن ومنافق وكذاب .
قال جمهور الاتحاد قال ياعمي روح طير بلا قرف .
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 116
منذ 44 دقيقة
الجمهور الوحيد اللي تتردد اهازيجه على مستوى الخليج العربي هو
جمهور الاهلي ولا اهزوجة اتحادية سمعنا اي جمهور خليجي يرددها لأنها
بإختصار كلها اهازيج قدييييييمة ومالها طعم والجمهور الوحيد اللي له جمهور
هو جمهور الاهلي واول جمهور عمل التيفو هو جمهور الاهلي فليش النفاق
والكذب والتقليل من أي حاجة فيها اهلي اعلام عفن ومنافق وكذاب .
قال جمهور الاتحاد قال ياعمي روح طير بلا قرف .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18085
منذ 26 دقيقة
وش أصل كلمة دكتور .. تعني تراها المحسوب على المعرفة .. أو العارف في مجاله .. الأستاذ بقصماط في فن الشابورة أو أستاذ السويق في فن الحمبص أو أستاذ السميد في علم البسبوسة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم
د محمد ماجد بخش
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين

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