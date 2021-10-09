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سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب

منذ ساعة
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سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب

القاهرة (صدى):
 

أصدرت محكمة بمصر حكمًا بسحن "طبيبين" وموظف لتنمرهم على "ممرض" وإجباره على السجود لحيوان يمتلكه "طبيب".

واستعرض كلاً من الطبيبين والموظف فرض القوة والسيطرة على "الممرض" وأجبروه على السجود لـ "كلب" يمتلكه الطبيب من أجل تخويفه والحط من شأنه.

كما نشر المتهمون مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام حساب لهذا الشأن حيث عرفت الواقعة باسم "اسجد لكلبي"، وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة.

وتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه أيضًا عقابًا على فعلتهم.

 

السجن
الغرامة
الحبس
التنمر
السخرية
السجود
واقعة اسجد لكلبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135906
منذ ساعة
أدبوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135906
منذ ساعة
ادبوهما زين وأكتموهما ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
... من نظرتك لوجهه القبيح ....^^
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