سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة بمصر حكمًا بسحن "طبيبين" وموظف لتنمرهم على "ممرض" وإجباره على السجود لحيوان يمتلكه "طبيب".
واستعرض كلاً من الطبيبين والموظف فرض القوة والسيطرة على "الممرض" وأجبروه على السجود لـ "كلب" يمتلكه الطبيب من أجل تخويفه والحط من شأنه.
كما نشر المتهمون مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام حساب لهذا الشأن حيث عرفت الواقعة باسم "اسجد لكلبي"، وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة.
وتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه أيضًا عقابًا على فعلتهم.