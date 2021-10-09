نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة

منذ 27 دقيقة
1166
1
الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة

جدة (صدى):
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18070
منذ 13 دقيقة
كيف دخلت الدار يا عمو .. ممكن الجمرك افتكرها أجهزة لتحمير البطاطس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احتيال بسرعة وجودة سيارة الفراري
د محمد ماجد بخش
لازم تراعوا مرض أسمه حب الظهور وآخر اسمه حب التقليد وثالث اسمه صناعة الجو ورابع اسمه تنفيس القهر وخامس اسمه الشهرة . وتقدروا كم...
د محمد ماجد بخش
هات كل ما عندك يا حوثي وانتظر الردع من عندنا
د محمد ماجد بخش
عندي نصف طابع يقدر ثمنه بقيمة نصف الطابع المفقود والحمد لله يبقى السعر مجمدا
د محمد ماجد بخش
ينتظر الحشرانين هناك .. عشان يحشرهم في معدته

أخر الأخبار

سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب
سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب
منذ 6 دقائق 67
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين لانتحال أحدهما صفة رجل مرور في القصيم 
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين لانتحال أحدهما صفة رجل مرور في القصيم 
منذ 16 دقيقة 1124
شاهد.. خروج أسد من دورة مياه عامة يفزع المارة
شاهد.. خروج أسد من دورة مياه عامة يفزع المارة
منذ 24 دقيقة 199
بالفيديو.. مواطن يروي قصة عشقه للطوابع حتى أصبح أول محكم سعودي دولي للطوابع
بالفيديو.. مواطن يروي قصة عشقه للطوابع حتى أصبح أول محكم سعودي دولي للطوابع
منذ 24 دقيقة 1093
الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
منذ 27 دقيقة 1166
مي العيدان تهاجم شجون الهاجري بكلمات قاسية
مي العيدان تهاجم شجون الهاجري بكلمات قاسية
منذ 36 دقيقة 301
ضبط مواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية في مكة "فيديو"
ضبط مواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية في مكة "فيديو"
منذ 41 دقيقة 1196
تنويه من "الكهرباء" للمشتركين بشأن الرسائل والروابط غير الرسمية
تنويه من "الكهرباء" للمشتركين بشأن الرسائل والروابط غير الرسمية
منذ 46 دقيقة 1160
استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب
استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب
منذ 47 دقيقة 1156
بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية
بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية
منذ 50 دقيقة 1205