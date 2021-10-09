مي العيدان تهاجم شجون الهاجري بكلمات قاسية

خالد الظفيري (صدى):
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها الممثلة شجون الهاجري مجددا ، والتي اعتبرت أنّ نقد الأخيرة لمسلسل "ملاك الرحمة" يتضمّن كلاماً جارحاً لا يعنيها.
وقالت العيدان: "اعتبروها أخوكم الصغير"، في إشارة إلى تصريح سابق للهاجري، جاء فيه: "انا بداخلي طفل ولد مو بنت، هي قالت عن نفسها لقيطة، أنا ما قلت عنها لقيطة وهذا مو ذنبها هذا ذنب المسؤول عن هذا الشيء ولكن انا قلت وكنت واضحة لأن هم في دور الرعاية وفي شؤون الأيتام يعلّمونهم يقولون حق من يكبرهم بالعمر لو خمس سنوات ياما كنوع من التعويض العاطفي".
وتفاعلت العيدان على بعض التعليقات التي ذكرت أنها في مثل سنّ جدّة الهاجري بالقول: "أول شيء أنا ما عندي عيال حتى يكون عندي أحفاد وأنا عمري 44 سنة وهي عمرها 34 يعني معقول أنا كون حامل فيها وأنا عندي عشر سنين بالمنطق والعقل؟!".