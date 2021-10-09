شاهد.. طفلتان سعوديتان يحققان المركز الثاني عالميًا في بطولة "الروبوفيست"

الرياض (صدى):
حصدت طفلتان سعوديتان "يارا وفرح" المركز الثاني عالميًا في بطولة "الروبوفيست" الدولية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاءت مشاركة الطالبات الموهوبات بتنسيق وتدريب من إدارة الموهوبات بتعليم المدينة خلال الفترة الصيفية.
وتفصيلا، قالت "يارا": "كانت المشاركة قوية وممتعة وأخدنا تجارب وعرفنا إيش راح يصير وقدرنا نسوي المهام بالطريقة الصحيحة ويوم ما سوينا المهام كان مرة ادائنا كويس ولا صارت مشكلة"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".
وتابعت: "اتوقعنا إن إحنا نفوز والنتيجة كانت مرضية ونطمح للأفضل وسوينا روبوت خفيف وسهل وما صارت مشاكل فيه"، داعية لضرورة استغلال الوقت بالتجارب المفيدة.
فيما أضافت "فرح": " الروبوفست مسابقة عن الروبوت واتدربنا بشكل مستمر ودخلنا في المسابقة وفزنا بالمركز الأول على المملكة وبعدين اتأهلنا للعالمية وفزنا بالمركز الثاني ونطمح في المستقبل بشكل أفضل وأريد أن أصير مدربة لصنع الروبوتات".