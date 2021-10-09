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تعرف على أهم فوائد دبس التمر

منذ ساعة
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تعرف على أهم فوائد دبس التمر

أميرة خالد (صدى):
يحقق دبس التمر العديد من الفوائد الصحية حيث يساعد يحتوي على "البكتين" الذي يعمل على الوقاية من تصلب الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول كما يحقق فوائد أخرى نستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

وذكرت خبيرة التجميل منى رزق خلال منشور لها على صفحتها عبر "فيس بوك" فوائد دبس التمر والتي تضمنت الوقاية من الاصابة بسرطان الامعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة.

كما يفيد دبس التمرفي تسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس؛ لاحتواء دبس التمر على الالياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم كما يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.

ويحمي أيضًا من السموم لأنه يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم ويعالج فقر الدم الانيميا لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2، كما يعد أفضل علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

ويستخدم دبس التمر أيضًا في علاج الضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس ويعالج الروماتزم وسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

كما أنه يعمل كمضاد للسرطان وذلك لاحتوائه على السلينيوم، ويعالج أيضًا الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم فهو علاج أيضًا لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.

 

الكوليسترول
الفوائد الصحية
دبس التمر
فقدان الشهية
تصلب الشرايين
حموضة المعدة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53978
منذ 46 دقيقة
التمر و دبسه مفيد لركبه وللصحه عامة

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د محمد ماجد بخش
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