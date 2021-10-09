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بالصور.. تعديلات جديدة على سيارة تويوتا GR 86

منذ ساعة
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بالصور.. تعديلات جديدة على سيارة تويوتا GR 86

طوكيو (صدى):
قامت شركة "روكت باني" بإجراء تعديلات على السيارة الرياضية تويوتا GR 86 من أجل الظهور بشكل خارجي أنيق مع سمة من اللمسات الشرسة أيضًا.

وتتمتع تويوتا GR 86 بعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية سوداء سداسية الاضلاع مع علبة مكابح تميل إلى اللون الذهبي، بالاضافة إلى عدة زوائد جانبية من الناحية الامامية والخلفية.

كما يتسم مظهر السيارة الخارجي بالشراسة والقوة مع دعامات أعلى منطقة العجلات والتي تتصل بالعتبات الجانبية بالتداخل مع الصادم الامامي بشكل متناسق.

أما عن المقدمة الخاصة بـ تويوتا GR 86، فهى معدلة بمصابيح عدوانية المظهر حيث تضم شرائط ضوئية بطريقة حادة مع غطاء محرك ذات فتحة أمامية.

ويوجد بالسيارة أيضًا شبكة أمامية متعددة المقاطع والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، مع ناشر أمامي نحيف يقترب من الارض بشكل كبير.

وتم دعم السيارة أيضًا بـ "سبويلر" خلفي عريض، و عدة ملصقات تحمل بعض الشعارات إلى جانب الناحية الخلفية والتي تضم منظومة عادم ثنائية، وزعنفة القرش الخلفية والتي تتوسط الناحية الخلفية من السقف.

أما فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية، احتفظت السيارة بنفس قدرات المحرك والذي يتكون من 4 اسطوانات وبسعة 2400 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانا.

السيارات
عجلات السيارة
المحركات
شركة روكت باني
تويوتا GR 86
دعامات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53978
منذ 54 دقيقة
هاي السياره لا يمكن تمشي عندنا من كثر المطبات الاصطناعيه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احتيال بسرعة وجودة سيارة الفراري
د محمد ماجد بخش
لازم تراعوا مرض أسمه حب الظهور وآخر اسمه حب التقليد وثالث اسمه صناعة الجو ورابع اسمه تنفيس القهر وخامس اسمه الشهرة . وتقدروا كم...
د محمد ماجد بخش
هات كل ما عندك يا حوثي وانتظر الردع من عندنا
د محمد ماجد بخش
عندي نصف طابع يقدر ثمنه بقيمة نصف الطابع المفقود والحمد لله يبقى السعر مجمدا
د محمد ماجد بخش
ينتظر الحشرانين هناك .. عشان يحشرهم في معدته

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