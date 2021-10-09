بالصور.. تعديلات جديدة على سيارة تويوتا GR 86

طوكيو (صدى):
قامت شركة "روكت باني" بإجراء تعديلات على السيارة الرياضية تويوتا GR 86 من أجل الظهور بشكل خارجي أنيق مع سمة من اللمسات الشرسة أيضًا.
وتتمتع تويوتا GR 86 بعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية سوداء سداسية الاضلاع مع علبة مكابح تميل إلى اللون الذهبي، بالاضافة إلى عدة زوائد جانبية من الناحية الامامية والخلفية.
كما يتسم مظهر السيارة الخارجي بالشراسة والقوة مع دعامات أعلى منطقة العجلات والتي تتصل بالعتبات الجانبية بالتداخل مع الصادم الامامي بشكل متناسق.
أما عن المقدمة الخاصة بـ تويوتا GR 86، فهى معدلة بمصابيح عدوانية المظهر حيث تضم شرائط ضوئية بطريقة حادة مع غطاء محرك ذات فتحة أمامية.
ويوجد بالسيارة أيضًا شبكة أمامية متعددة المقاطع والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، مع ناشر أمامي نحيف يقترب من الارض بشكل كبير.
وتم دعم السيارة أيضًا بـ "سبويلر" خلفي عريض، و عدة ملصقات تحمل بعض الشعارات إلى جانب الناحية الخلفية والتي تضم منظومة عادم ثنائية، وزعنفة القرش الخلفية والتي تتوسط الناحية الخلفية من السقف.
أما فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية، احتفظت السيارة بنفس قدرات المحرك والذي يتكون من 4 اسطوانات وبسعة 2400 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانا.