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بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية

منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية

فهمي محمد (صدى):
اظهر مقطع فيديو انفجار لغم حوثي محرم دولياً بسيدة حامل في شهرها السابع باليمن ما أسفر عن إصابتها بجروح بليغة منها بتر قدميها.

وقاد انفجار اللغم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، إلى اكتشاف شبكة ألغام على مساحة أكثر من 300 متر مربع من مخلفات الميليشيات الحوثية في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضحت القوات المشتركة، أن فريقاً هندسياً عاود عمليات المسح في المساحات الواقعة بين مطاحن البحر الأحمر ومنطقة المسنا في الأطراف الشرقية للمدينة عقب انفجار لغم فردي محرم دولياً بسيدة حامل في شهرها السابع - ما أسفر عن بتر قدميها، لتضاف هذه إلى سلسلة جرائم ضد الإنسانية تقود ميليشيات الحوثي إلى محاكمة دولية.

وتمكن الفريق الهندسي من اكتشاف شبكة ألغام مضادة للدروع، البعض منها حولتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى ألغام فردية عبر دواسات

انفجار
سيدة حامل
شبكة ألغام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53978
منذ 38 دقيقة
حسبي الله على الخونه اتباع ايران

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د محمد ماجد بخش
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