أول تعليق من "أمريكا" بشأن الهجوم على جازان:" الحوثي غير مهتم بالسلام "

جازان (صدى):
علقت السفارة الأميركية لدى المملكة، على الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، مؤكدة أنه مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام".
وقالت السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "ندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".
وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.
وكانت حركة الطيران قد عادت ، صباح السبت، إلى طبيعتها في مطار جازان جنوب السعودية، بعد الهجوم الحوثي.
وعادت حركة الطيران ، صباح السبت، إلى طبيعتها في مطار جازان جنوب السعودية، بعد الهجوم الحوثي.