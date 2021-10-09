نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول تعليق من "أمريكا" بشأن الهجوم على جازان:" الحوثي غير مهتم بالسلام "

منذ ساعة
1313
2
أول تعليق من "أمريكا" بشأن الهجوم على جازان:" الحوثي غير مهتم بالسلام "

جازان (صدى):
علقت السفارة الأميركية لدى المملكة، على الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، مؤكدة أنه مع كل هجوم جديد يقدم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام".

وقالت السفارة الأمريكية عبر "تويتر": "ندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع".

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وكشف التحالف في وقت لاحق عن تدمير مسيرة مفخخة ثانية، حاولت استهداف المدنيين بالمطار.

وكانت حركة الطيران قد عادت ، صباح السبت، إلى طبيعتها في مطار جازان جنوب السعودية، بعد الهجوم الحوثي.

وعادت حركة الطيران ، صباح السبت، إلى طبيعتها في مطار جازان جنوب السعودية، بعد الهجوم الحوثي.

أمريكا
جازان
"السفارة الأمريكية
الحوثي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53978
منذ 52 دقيقة
ما شاء الله بصراحه ما قصرتو
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18070
منذ 16 دقيقة
غير مهتم .. خفيفة مثل ماله رغبة

قطعتم يا راعين البقر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
احتيال بسرعة وجودة سيارة الفراري
د محمد ماجد بخش
لازم تراعوا مرض أسمه حب الظهور وآخر اسمه حب التقليد وثالث اسمه صناعة الجو ورابع اسمه تنفيس القهر وخامس اسمه الشهرة . وتقدروا كم...
د محمد ماجد بخش
هات كل ما عندك يا حوثي وانتظر الردع من عندنا
د محمد ماجد بخش
عندي نصف طابع يقدر ثمنه بقيمة نصف الطابع المفقود والحمد لله يبقى السعر مجمدا
د محمد ماجد بخش
ينتظر الحشرانين هناك .. عشان يحشرهم في معدته

أخر الأخبار

سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب
سجن طبيبن لإجبارهم "ممرض" على السجود لكلب
منذ 5 دقائق 52
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين لانتحال أحدهما صفة رجل مرور في القصيم 
شاهد.. لحظة ضبط مواطنين لانتحال أحدهما صفة رجل مرور في القصيم 
منذ 14 دقيقة 1124
شاهد.. خروج أسد من دورة مياه عامة يفزع المارة
شاهد.. خروج أسد من دورة مياه عامة يفزع المارة
منذ 23 دقيقة 187
بالفيديو.. مواطن يروي قصة عشقه للطوابع حتى أصبح أول محكم سعودي دولي للطوابع
بالفيديو.. مواطن يروي قصة عشقه للطوابع حتى أصبح أول محكم سعودي دولي للطوابع
منذ 23 دقيقة 1087
الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
منذ 26 دقيقة 1159
مي العيدان تهاجم شجون الهاجري بكلمات قاسية
مي العيدان تهاجم شجون الهاجري بكلمات قاسية
منذ 35 دقيقة 294
ضبط مواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية في مكة "فيديو"
ضبط مواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية في مكة "فيديو"
منذ 40 دقيقة 1190
تنويه من "الكهرباء" للمشتركين بشأن الرسائل والروابط غير الرسمية
تنويه من "الكهرباء" للمشتركين بشأن الرسائل والروابط غير الرسمية
منذ 45 دقيقة 1156
استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب
استشاري : 10% من المجتمع مصاب بالوسواس القهري و15% بالاكتئاب
منذ 46 دقيقة 1152
بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية
بالفيديو.. انفجار لغم بامرأة حامل يكشف شبكة ألغام حوثية
منذ 49 دقيقة 1197