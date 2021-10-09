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"الهاربة رهف" من البحث عن الحرية إلى الترويج للإباحية بمقابل مادي

منذ 58 دقيقة
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"الهاربة رهف" من البحث عن الحرية إلى الترويج للإباحية بمقابل مادي

خاص (صدى):
لازالت الفضائح تلاحق الهاربة رهف وذلك بعد استمرارها في نشر الفساد ودعوتها إلى الإباحية والدعارة تحت ستار الحرية المزيفة التي اختبأت خلفها.

فقد أعلنت الهاربة رهف انضمامها لإحدى المنصات الإباحية والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات، حيث أنشأت حساب للعرض الإباحي مقابل 45 دولار شهريا.

ونشرت رهف صورة وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وعلقت عليها قائلة :"ودكم تشوفون خواتكم بهاللبس"، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وتسبب أفكار الهاربة رهف المسمومة في تضليل الكثير من الفتيات لتشجيعهن على الهروب من المملكة بدعوة الحرية ، ثم تقوم باستغلالهن في الدعارة والأعمال المنافية.

كما دعت رهف إلى الشذوذ، حيث نشرت فيديو قصير وهي تقبل صديقتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة أثناء تواجدها في كندا، مما يشير إلى تغيير توجهها الجنسي وأصبحت مثلية.

وتخطت الهاربة رهف الخطوط الحمراء ، حيث تنشر صورا لها بوضعية جنسية تبرز من خلالها جميع أجزاء جسمها وكأنها تقول انها لا تكترث أبداً لما قيل عنها.

وقبل عدة أشهر، أثار زوج رهف، جدلًا واسعًا بعد أن كشف أنها طردته مع ابنته خارج المنزل، ونشر مقطع فيديو وهو يحمل طفلته الرضيعة ذات العدة شهور ويستنجد بالأشخاص والجيران، ثم أوضح بعد ذلك أن حليل DNA أثبت أن الطفلة ليست ابنته.

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الهاربة رهف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18085
منذ 35 دقيقة
هذه لم تتجاوز الحدود الحمر فقط هذه صارت تحاذي الشياطين الحمر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135911
منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. قالوا // من طلع من داره ، قل مقداره ..

.. 45 دولار باالشهر ، يا بلاش ، يارخص الدين والكرامه عندهاا ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بسبتك: 😁 😁 يا حلو القمري بعد ما ينشوي قطر قبلة المشهور 😁 😁
د محمد ماجد بخش
وضح أنه مثل بقية المللمين يحاول أن يجد ما خف وزنه وغلا ثمنه حيث يضغط على الزناد في مسدس فارغ في الهواء ليشعر أنه...
القناص
يستاهل هذي الشهره من غير سنع يحرامي
د محمد ماجد بخش
بأقول لو حكمة الراعي معي كنت رعيت الجدول الدوري لأنه أنفع للأمم وأجدر بالهمم وأسمق في رفع العلَم
د محمد ماجد بخش
كلمتها حملت في طياتها مخالفة الفطرة السوية غفر الله لنا ولها والمسلمين

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