بالفيديو.. المارق عمر بن عبدالعزيز يؤيد إعدام المعارضين

خاص (صدى):
يواصل المارق عمر بن عبدالعزيز، آرائه التي تثير الجدل وتكشف عن نواياه الخبيثة وأفكاره غير السوية؛ حيث ظهر في مقطع فيديو جديد يعلق على مشاهد لقيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام المعارضين لها بوحشية.
وأظهر الفيديو، ازدواجية المعايير والعمل على خدمة الأجندات الخارجية الذي هو نهج المارقين في الخارج وعلى رأسهم كبير المنافقين المارق عمر بن عبدالعزيز؛ حيث يرى شرعية مليشيات الحوثي في إعدام مواطنين من بينهم قاصر تحت ما أسماه "إعدامات سياسية".
وظهرت سعادة المارق عمر بن عبدالعزيز بذلك الفعل غير الإنساني من المليشيات الإرهابية ضد معارضيها، بينما على الجانب الآخر ارتفعت تساؤلات بأنه هل بذلك يقر بأنه يجب تطبيق عليه مثل تلك العقوبات كمعارض مارق.