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بالفيديو.. المارق عمر بن عبدالعزيز يؤيد إعدام المعارضين

منذ ساعة
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بالفيديو.. المارق عمر بن عبدالعزيز يؤيد إعدام المعارضين

خاص (صدى):
يواصل المارق عمر بن عبدالعزيز، آرائه التي تثير الجدل وتكشف عن نواياه الخبيثة وأفكاره غير السوية؛ حيث ظهر في مقطع فيديو جديد يعلق على مشاهد لقيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام المعارضين لها بوحشية.

وأظهر الفيديو، ‏ازدواجية المعايير والعمل على خدمة الأجندات الخارجية الذي هو نهج المارقين في الخارج وعلى رأسهم كبير المنافقين المارق عمر بن عبدالعزيز؛ حيث يرى شرعية مليشيات الحوثي في إعدام مواطنين من بينهم قاصر تحت ما أسماه "إعدامات سياسية".

وظهرت سعادة المارق عمر بن عبدالعزيز بذلك الفعل غير الإنساني من المليشيات الإرهابية ضد معارضيها، بينما على الجانب الآخر ارتفعت تساؤلات بأنه هل بذلك يقر بأنه يجب تطبيق عليه مثل تلك العقوبات كمعارض مارق.

الحوثيين
الإعدام
معارضين
عمر بن عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135906
منذ ساعة
( ارتفعت تساؤلات بأنه هل بذلك يقر بأنه يجب تطبيق عليه مثل تلك العقوبات كمعارض مارق. )..!!؟

.... اجب على هذا التساؤل يامن تُسمى عمر بن عبد العزيز .. يا عميل طواعيت إيران ..
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 480
منذ 46 دقيقة
والله يستاهل يطبق عليه مع فارق في التنفيذ
طبعًا بحد السيف
الريان
الريان عدد التعليقات : 2801
منذ 6 دقائق
عين الله تحرصك ياعمر بن عبد العزيز الزهراني
وييخارج اخوانك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
... من نظرتك لوجهه القبيح ....^^
الريان
عين الله تحرصك ياعمر بن عبد العزيز الزهراني وييخارج اخوانك
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