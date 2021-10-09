بالفيديو.. الخائن يحيى عسيري: المثلية رأي وليست من الكبائر

خاص (صدى):
يستمر الخائن يحيى عسيري، في حملات المعارضة ضد الدين والوطن بآرائه غير الأخلاقية التي تثير حفيظة كل مسلم ووطني؛ حيث ظهر في مقطع صوتي جديد يعترف فيه بدعمه للمثلية الجنسية.
وقال الخائن يحيى عسيري، أن "المثلية" الجنسية وفعل قوم لوط ودعمها مجرد رأي من الآراء وليست كبيرة من الكبائر، وذلك ردًا على دعم أحد أعضاء الحزب الخائن بالخارج للمثلية الجنسية؛ مما أثار غضب المجتمع ضده.
ويعد من الصفات التي تميز حزب التجمع الوطني أنه من أكبر الداعمين لـ "المثلية" والإباحية عن طريق الأعضاء المؤسسين، ليأتي التسجيل الصوتي لأمين الحزب الذي لايستنكر اللواط والسحاق ويرى دعمه بأنه رأي ليؤكد على ذلك.
وكانت قد تواصلت الحملات التي تُحرض الفتيات على عدم الاهتمام بعذريتهن في الظهور باستمرار، وذلك بدعم بعض المعارضين والمعارضات في الخارج أمثال المارق عبدالله سلمان العودة، وكذلك الخائن يحيي عسيري.
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