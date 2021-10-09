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بالفيديو.. الخائن يحيى عسيري: المثلية رأي وليست من الكبائر

منذ 45 دقيقة
12886
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بالفيديو.. الخائن يحيى عسيري: المثلية رأي وليست من الكبائر

خاص (صدى):
يستمر الخائن يحيى عسيري، في حملات المعارضة ضد الدين والوطن بآرائه غير الأخلاقية التي تثير حفيظة كل مسلم ووطني؛ حيث ظهر في مقطع صوتي جديد يعترف فيه بدعمه للمثلية الجنسية.

وقال الخائن يحيى عسيري، أن "المثلية" الجنسية وفعل قوم لوط ودعمها مجرد رأي من الآراء وليست كبيرة من الكبائر، وذلك ردًا على دعم أحد أعضاء الحزب الخائن بالخارج للمثلية الجنسية؛ مما أثار غضب المجتمع ضده.

ويعد ‏من الصفات التي تميز حزب التجمع الوطني أنه من أكبر الداعمين لـ "المثلية" والإباحية عن طريق الأعضاء المؤسسين، ليأتي التسجيل الصوتي لأمين الحزب الذي لايستنكر اللواط والسحاق ويرى دعمه بأنه رأي ليؤكد على ذلك.

وكانت قد تواصلت الحملات التي تُحرض الفتيات على عدم الاهتمام بعذريتهن في الظهور باستمرار، وذلك بدعم بعض المعارضين والمعارضات في الخارج أمثال المارق عبدالله سلمان العودة، وكذلك الخائن يحيي عسيري.

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الكبائر
المثلية
حزب التجمع الوطني
يحيى عسيري

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 649
منذ 27 دقيقة
من خان بلدة الا يبيع دينة وشرفة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53968
منذ 26 دقيقة
قبحك الله ما اوسخك
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3138
منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حسبنا الله ونعم الوكيل
انا
انا عدد التعليقات : 40
منذ 15 دقيقة
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دعم الكنافة بالزبدة ثم بالقشطة ثم بالجبنة ثم بالشيرة (شراب مادة السكر المعقودة على نار هادئة) ثم بالفستق الحلبي يجعل من الطبق شهي جدا...
A.awad
كنّا نصلي الجمعـه فيه...ولقد بـنـته آرامكــو...
A.awad
وأنا أقوووول ليش مصرّ يجـدد الرئآسه لفتره أطول؟؟؟!!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب

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