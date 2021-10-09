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97 % نسبة نجاح الحالات التي خضعت لبرنامج الجراحة بمركز الأمير سلطان

منذ 3 ساعات
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97 % نسبة نجاح الحالات التي خضعت لبرنامج الجراحة بمركز الأمير سلطان

نايف السالم (صدى):
أشادت جمعية جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الأمريكية بنتائج برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية في مركز الأمير سلطان، من خلال نشرها لمقالات لمتخصصين في جراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا بمجلتها بشهر سبتمبر 2021.

ويقدم البرنامج خدماته للمرضى من داخل وخارج المملكة؛ حيث بلغت نسبة المرضى المحالين ( 80% ) من داخل المملكة وخارجها، وقام بإجراء ( 354 ) حالة حتى نهاية عام 2020م بنسبة نجاح تجاوزت ( 97% ).

واستعرضت جمعية جراحة القلب والصدر الأمريكية نتائج هذه الدراسة وتشيد بتميزها العالمي؛ حيث أثمر البرنامج في الحد من الإفادة للخارج لمعالجة أمراض الشرايين الرئوية الخلقية، فيما نشرت نتائج الدراسة المتميزة بمجلة جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الأمريكية خلال هذا العام بالإضافة لإشادة البروفيسور الأمريكي فرانك هانلي بنتائج الدراسة.

وانطلق برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية في شهر يوليو من عام 2019م بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -  والذي يعد برنامجاً وطنياً يهدف إلى تقديم العلاج الطبي والجراحي عالي  التخصص ضمن المنظومة الصحية داخل المملكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنمية الجوانب الأكاديمية من خلال القيام بالدراسات الدقيقة ونشر الأبحاث العلمية والمنشورات في المجلات الطبية المؤثرة في مجال جراحة القلب على المستوى العالمي؛ حيث قدم البرنامج 7 أبحاث علمية في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية للمراكز المتخصصة العالمية والمساهمة في تطوير وإكتشاف تقنيات حديثة لعلاج أمراض عالية التعقيد مثل جراحة متلازمة تعرج الشرايين وتطوير تصنيف علمي جديد لتضيقات الشرايين الرئوية.

 

المملكة
مركز الأمير سلطان
جراحة القلب
برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18071
منذ 12 دقيقة
تفائلنا برؤية ٢٠٣٠

تفاعلنا مع رؤية ٢٠٣٠


تعاملنا مع مستلزمات رؤية ٢٠٣٠

عانينا من تفاعلنا قليلا ولا نزال نعاني من تفاعلنا مع رؤية ٢٠٣٠

الآن أبحث عن ٤ أمور فقط في الحياة

العلاج

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