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وزير الثقافة يوجه بإعفاء دور النشر بمعرض الرياض من قيمة إيجار الأجنحة

منذ ساعتين
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وزير الثقافة يوجه بإعفاء دور النشر بمعرض الرياض من قيمة إيجار الأجنحة

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة الأدب والنشر والترجمة بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

ويأتي توجيه سموه لهيئة الأدب والنشر والترجمة، المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عقب حزمة تسهيلات غير مسبوقة قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، شملت تخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.

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وزير الثقافة
معرض الرياض
إعفاء
دور النشر
إيجار الأجنحة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18059
منذ 5 دقائق
دعم الكنافة بالزبدة ثم بالقشطة ثم بالجبنة ثم بالشيرة (شراب مادة السكر المعقودة على نار هادئة) ثم بالفستق الحلبي يجعل من الطبق شهي جدا ويكثر الإقبال عليه.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دعم الكنافة بالزبدة ثم بالقشطة ثم بالجبنة ثم بالشيرة (شراب مادة السكر المعقودة على نار هادئة) ثم بالفستق الحلبي يجعل من الطبق شهي جدا...
A.awad
كنّا نصلي الجمعـه فيه...ولقد بـنـته آرامكــو...
A.awad
وأنا أقوووول ليش مصرّ يجـدد الرئآسه لفتره أطول؟؟؟!!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب

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