فهد العمود: تأشيرات العمرة في 5 دول وبعدها سيتم تعميمه على باقي الفيز

الرياض (صدى):
أكد فهد العمود الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر "تأشير"، أن البداية ستكون فيزا الحج و العمرة وبعدها سيتم تعميمه على باقي الفيز كمرحلة أخرى لاحقه بعد تحقيقه كامل المتطلبات.
وتفصيلاً، قال "العمود": "تأشيرات العمرة في 5 دول وبعدها سيتم تعميمه على باقي الفيز كمرحلة أخرى لاحقه بعد تحقيقه كامل المتطلبات"، وفقًا لحديثه مع "قناة السعودية".
وأضاف: " الإصدار بالكامل الكتروني وعن طريق التطبيق وعن تسجيل السمات الحيوية ما تاخد منه دقيقة واحدة بمسح الأصابع، ومواصفات الجوال سهلة ما لازم يكون أفضل شي موجود".
وفيما يتعلق بنسبة الخطأ، تابع:" نسبة الخطأ قليلة جدًا ولكن ما في شئ معدوم غالبًا أنه يطلب ياخد البصمة مرة تانية ويكرر حتي ياخد البصمة بشكل صحيح".