مصارع شهير ساخرا من رونالدو: "ناعم ويمتلك جسما استعراضياً"

وكالات (صدى):
أطلق المصارع الإيرلندي الشهير شيمس، الذي يشجّع ليفربول الإنجليزي موجة سخرية من نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مشيرا أنه لن يصمد 5 ثوانٍ في الحلبة، وسيكون "ضعيفاً جداً بالنسبة لمصارعة المحترفين".
وقال شيمس "هل رونالدو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق؟ بالتأكيد ليس كذلك،لكنه بالتأكيد لاعب من الطراز العالمي وواحد من أفضل اللاعبين في العقد الماضي، حتى لو سجل ركلة جزاء، فهو يبحث حوله عن الكاميرا، هل تعرف ما أعنيه؟ سأخلع القميص، أين الكاميرا؟. أنا لا أنتقده أو أكرهه، لكنه يعرف بالضبط ما يفعله"، بحسب موقع "ليفربول إيكو".
وعن مدى إمكانية مشاركة رونالدو في WWE، قال شيمس: "لن يستمر خمس ثوان في الحلبة، إنه ضعيف جداً، إنه ناعم جداً. هؤلاء لا يستطيعون مقاومة الرياح أو حين تضرب قطعة من العشب ساقهم، لن يستمروا لمدة دقيقتين، وأعني أن رونالدو يستمتع بروح الاستعراض، وليس لديه قوة جسدية".