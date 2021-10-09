بالفيديو.. زوج مودل روز يسخر من إعلان سفرها للفضاء

أميرة خالد (صدى):
سخر رجل الأعمال محمد الحمود، زوج الفاشينيستا مودل روز، من إعلان حصولها على تذكرة سفر إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول انفلونسر تطير إلى الفضاء.
ونشر محمد الحمود، مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات"، قال فيه: "يا جماعة روقوا شوي.. ترسلون لي مقاطع وليش ما تروح الفضاء.. معروفة الحركة دي وعيني في عينكم"، متابعًا بنبرة ساخرة تتخللها ضحكات "ما نفعها قضاء الأرض تروح لقضاة الفضاء"، في إشارة منه إلى أزمة انفصالهما.
ودخل الثنائي في خلافات بينهما، تبادلا خلالها الاتهامات عبر المقاطع المصورة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما الآن منفصلان لكن ليس بشكل رسمي.