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بالفيديو.. "مسبار الأمل" الإماراتي يلتقط مشاهد فريدة لكوكب المريخ خلال الربيع

منذ ساعة
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بالفيديو.. "مسبار الأمل" الإماراتي يلتقط مشاهد فريدة لكوكب المريخ خلال الربيع

أبو ظبي (صدى):
كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الحكومة حاكم دبي، السبت، أن الإمارات بدأت اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها عبر مسبار الأمل، الذي يستكشف كوكب المريخ، مع بقية مراكز البحث العالمية.

وأوضح إن المسبار اكتشف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب، كما نشر صورة التقطها المسبار لفصل الربيع في الجزء الشمالي من الكوكب؛ حيث وصل المسبار إلى مدار كوكب المريخ في فبراير الماضي، ضمن مشروع إماراتي لاستكشاف المريخ.

وشهد فبراير الماضي، إرسال مسبار "الأمل" الإماراتي إلى المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر؛ حيث أرسل حينها أول صورة لكوكب المريخ يلتقطها أول مسبار فضائي عربي، وذلك من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر.

الإمارات
المريخ
الربيع
مسبار الأمل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135889
منذ 16 دقيقة
باالتوفيق .. لكل المزابيييير ..

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ابو محمد 😎 ✍️
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