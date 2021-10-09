بالفيديو.. رسالة جديدة من منى فاروق بعد أزمتها مع خالد يوسف

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة المصرية منى فاروق من جديد عبر إنستغرام موجهة نصيحة لكل إنسان واجه أزمات في حياته، بعد مرورها بأزمات نفسية عديدة عقب انتشار فيديوهات مخلة لها مع المخرج المصري خالد يوسف.
وأوضحت منى فاروق: "مهما حصلك خلاص ده قضاء ربنا، هتعرف تغيره مش هتعرف، إيه اللي هتعرف هتغيره أنك تحاول ترجع تقف على رجلك، تحاول تشوف شغلك تشوف حياتك، تحاول في أي حاجة".
وتابعت: "طول ما ربنا مديك عمر لازم تحاول وتسعى لآخر وقت في عمرك، أكيد متصدقتش الناس، مش كل الناس تحبلك الخير، فيه ناس عايزاك تقع عشان تبص عليك"، مختتمة "الحمدلله على كل حال".
وكانت منى فاروق قد أعلنت في شهر سبتمبر، عبر بث مباشر بحسابها على إنستغرام مرورها بأزمة نفسية حاليا، تحاول التغلب عليها.