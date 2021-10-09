مغادرة 230 ألف مسافر مع عائلاتهم عبر جسر الملك فهد

علي القحطاني (صدى):
غادر أكثر من 230 ألف مسافر مع عائلاتهم إلى مملكة البحرين، عبر جسر الملك فهد، منذ رفع الجهات المختصة تعليق سفر الأفراد الأقل عمرًا من 18 عامًا، الأسبوع الماضي.
وعملت إدارة الجوازات بكامل طاقتها الاستيعابية بمنطقة إنهاء الإجراءات بالمنفذ الحدودي الرابط بين المملكة والبحرين، فيما قدمت جوازات الشرقية بمختلف منافذها الحدودية كل التسهيلات لمغادرة وقدوم المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.
وشهد جسر الملك فهد انسيابية الحركة لمركبات المسافرين المغادرين لمملكة البحرين وسرعة إنهاء إجراءاتهم، وغادرت آلاف من العائلات مطبقة للاشتراطات الصحية والنظامية، الذين أكمل أفرادهم فوق 12 عامًا، أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا، بحسب "اليوم" .