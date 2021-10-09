أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يثير مخاوفهم من تناول الكثير من الاطعمة، ويدفعهم إلى الابتعاد عنها، بالرغم من أنها قد تكون مفيدة جدا للجسم.
وأوضح الموقع الصحي Medline Plus أنه يجب عدم تتناول أكثر من 25 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الغذائية، وينبغي أن يأتي أقل من 7% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة، وهي دهون سيئة لأنها ترفع مستوى LDL أكثر من أي شيء آخر في نظامك الغذائي،والدهون المتحولة هي دهون ضارة أخرى ويمكن أن ترفع LDL الخاص بك وتخفض HDL (الكوليسترول الجيد)".
وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة "بعض اللحوم, منتجات الألبان", كما تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة " الزيوت والدهون المهدرجة مثل السمن النباتي والبسكويت والبطاطا المقلية".