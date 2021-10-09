نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

منذ ساعتين
1753
4
أطعمة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يثير مخاوفهم من تناول الكثير من الاطعمة، ويدفعهم إلى الابتعاد عنها، بالرغم من أنها قد تكون مفيدة جدا للجسم.

وأوضح الموقع الصحي Medline Plus أنه يجب عدم تتناول أكثر من 25 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الغذائية، وينبغي أن يأتي أقل من 7% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة، وهي دهون سيئة لأنها ترفع مستوى LDL أكثر من أي شيء آخر في نظامك الغذائي،والدهون المتحولة هي دهون ضارة أخرى ويمكن أن ترفع LDL الخاص بك وتخفض HDL (الكوليسترول الجيد)".

وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة "بعض اللحوم, منتجات الألبان", كما تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة " الزيوت والدهون المهدرجة مثل السمن النباتي والبسكويت والبطاطا المقلية".

الدم
أطعمة
الدهون
الكوليسترول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135879
منذ 47 دقيقة
معلومات مفيده جداً ..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14539
منذ 45 دقيقة
ولنا تجمعاتنا الأسرية والإجتماعية، والأصدقاء والزملاء والقروبات على مختلف مسمياتها في إجازة كل ويك إند، أسوة سيئة، في إختراقات الأنظمة الغذائية،ونظام الدايت..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14539
منذ 43 دقيقة
ولنا في تجمعاتنا الأسرية والإجتماعية، و إجتماعات الأصدقاء والزملاء والقروبات على مختلف مسمياتها في إجازة كل ويك إند، أسوة سيئة، في إختراقات الأنظمة الغذائية،ونظام الدايت..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14539
منذ 42 دقيقة
ولنا في تجمعاتنا الأسرية والإجتماعية، و إجتماعات الأصدقاء والزملاء والقروبات على مختلف مسمياتها في إجازة كل ويك إند، أسوة سيئة، في إختراقات الأنظمة الغذائية،ونظام الدايت..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عندما يغيب المساء
يوفيه زيادهكصر ما يصرحون كان وصل مليون يعني ما يدرون ان الفواتير تصدر قبله يعني خذه من هنا وحسددبه هنا
واضح ***وصريح
الله أكبر يازمن، الثمانينات الهجرية، طريق الكباري،، ( عد يا عداد ) عد يا عداد .. طول السنة وامشي تلقانا في أعياد .. طول...
واضح ***وصريح
وهل إنتهت المنافسات الرياضية،في أنظارهم إلى هذا الحد الذي يجعلهم يلعبون بأرواح البشر بعذا الشكل السخيف.
ع. س. ع
افظل لاعب محترف مر على الملاعب السعودية طبعاً افظلهم في؟؟؟؟!!!!! والباقي عليكم

أخر الأخبار

مغادرة 230 ألف مسافر مع عائلاتهم عبر جسر الملك فهد
مغادرة 230 ألف مسافر مع عائلاتهم عبر جسر الملك فهد
منذ 29 دقيقة 1483
سبحان من أنجاه
سبحان من أنجاه
منذ 35 دقيقة 316
لقطات من اعصار وسط البحر
لقطات من اعصار وسط البحر
منذ 39 دقيقة 320
طيار ينجو من حادث مروع
طيار ينجو من حادث مروع
منذ 44 دقيقة 335
بالفيديو.. "الزعاق": الثلاثاء أول أيام الوسم
بالفيديو.. "الزعاق": الثلاثاء أول أيام الوسم
منذ 59 دقيقة 1561
أشياء تقف وراء المغص عند الرضع
أشياء تقف وراء المغص عند الرضع
منذ ساعة 1432
ميسي يكشف كواليس انتقاله لباريس سان جيرمان وأبرز مرشحيه للكرة الذهبية
ميسي يكشف كواليس انتقاله لباريس سان جيرمان وأبرز مرشحيه للكرة الذهبية
منذ ساعة 1582
صورة ملونة نادرة لمسجد الظهران قبل 69 عام
صورة ملونة نادرة لمسجد الظهران قبل 69 عام
منذ ساعة 1074
بالصور.. ظهور مرسيدس A-Class فيس ليفت أثناء اختبارها
بالصور.. ظهور مرسيدس A-Class فيس ليفت أثناء اختبارها
منذ ساعة 1505
أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة المصابين في هجوم مطار الملك عبدالله
أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة المصابين في هجوم مطار الملك عبدالله
منذ ساعة 1622