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صورة ملونة نادرة لمسجد الظهران قبل 69 عام
منذ 6 ساعات
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مسجد الظهران
صورة ملونة
التعليقات
A.awad
عدد التعليقات : 230
منذ 17 دقيقة
كنّا نصلي الجمعـه فيه...ولقد بـنـته آرامكــو...
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د محمد ماجد بخش
دعم الكنافة بالزبدة ثم بالقشطة ثم بالجبنة ثم بالشيرة (شراب مادة السكر المعقودة على نار هادئة) ثم بالفستق الحلبي يجعل من الطبق شهي جدا...
A.awad
كنّا نصلي الجمعـه فيه...ولقد بـنـته آرامكــو...
A.awad
وأنا أقوووول ليش مصرّ يجـدد الرئآسه لفتره أطول؟؟؟!!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاعجب اذا النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجيب
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